K nehodě došlo minulý pátek u zastávky Drinopol, nacházející se jen několik desítek metrů od základní školy Marjánka, kterou dívka navštěvovala. Záchranáři se žačku snažili vyprostit i pomocí jeřábu, který použili k nadzvednutí tramvaje. Sraženou se však nepodařilo zachránit.
V reakci na tragickou ztrátu škola ve své budově zřídila pietní místo přístupné po dobu deseti dnů, a to od 8 hodin do 16:30. Na místě leží kniha se vzkazy od spolužáků, květiny i zapálené svíčky, informoval server Pražská Drbna. Škola zároveň vyvěsila černou vlajku.
Server doplnil, že malý pomník vznikl také přímo u místa nehody. Lidé tam o strom opřeli fotografii holčičky a obklopili ji květinami a hračkami.
Místopředsedkyně Prahy 6 Mariana Čapková se spolu se starostou Prahy 6 Jakubem Stárkem a řediteli škol domlouvají o navýšení preventivních programů dopravní výchovy. „Už teď máme děti proškolené, ale musíme ‚přitvrdit‘,“ napsala v příspěvku na Facebooku. Dále informovala, že se k nehodě sejde komise BESIP.
Podle Čapkové je základní chybou, před kterou spolu s bezpečnostními experty děti varují, chůze po ulici se sluchátky v uších a telefony před očima. Upozornila však, že to zřejmě nebylo hlavním důvodem této dopravní kolize. „V tuto chvíli na případu pracuje Policie ČR, tak prosím nespekulujme o příčinách, a ve škole intenzivně pracujeme s intervencemi poradny Vigvam a věnujeme se dětem a rodině,“ vyzvala místostarostka.
Lítost nad událostí minulého týdne vyjádřil také Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP). „Tato událost otřásla celým Dopravním podnikem. Myslíme na rodinu a blízké v této těžké chvíli,“ uvedl na Facebooku. DPP zároveň vyzval rodiče, aby svým dětem opakovaly například nutnost rozhlížet se, nekoukat do mobilu, nemít nahlas puštěná sluchátka či nepřecházet bezprostředně za tramvají, protože zrovna může jet tramvaj z opačného směru.
|
13. března 2026