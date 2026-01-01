náhledy
Snáz se bude pasažérům cestovat ze Smíchovského nádraží od podzimu, dojde totiž ke zprovoznění dvou nástupišť. Jedná se o součást více než pětimiliardové rekonstrukce tohoto dopravního uzlu a jeho okolí. (4. března 2026)
Průběh rekonstrukce představili ve středu dopoledne ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) a Tomáš Tóth, nový šéf Správy železnic (SŽ), kteří se zúčastnili kontrolního dne na rozsáhlém staveništi. To se rozkládá na ploše od Výtoňského pod Dvorecký most. (4. března 2026)
Nádraží hraje důležitou roli ve vlakovém spojení Prahy se západními Čechami. (4. března 2026)
„V říjnu otevřeme zrekonstruované třetí a nové čtvrté nástupiště,“ uvedl Aleš Gothard, ředitel společnosti Metrostav TBR, vedoucího člena sdružení zhotovitelů. (4. března 2026)
Čtvrtý perón poslouží hlavně cestujícím ve spojích směřujících přes Pražský semmering na Zličín. (4. března 2026)
Spolu s nástupišti v říjnu na cestující čekají také nové podchody. Staví se mimo jiné také lávka, která propojí Smíchov a Radlice. (4. března 2026)
Rekonstrukce se dotýká také výpravní budovy, klíčové pro provoz stanice. Hotová je je její hrubá stavba, na jaře dostane fasádu a vnitřní vybavení. (4. března 2026)
Stavba, která zahrnuje nová nástupiště, kolejiště, lávku i technologické objekty a mosty, má být dokončena v závěru roku 2028. (4. března 2026)
Do stavby jsou zahrnuty také tři mosty v okolí Smíchovského nádraží. Vlaky už jezdí po zprovozněné konstrukci vedoucí přes nádražní ulici. Při přemostění Hořejšího nábřeží je využit provizorní ocelový most.(4. března 2026)
„Stavbu koordinujeme s hlavním městem. Tento postup nám umožní uspořit čas a prostředky,“ vysvětlil Tomáš Tóth. U nádraží probíhá také další rozsáhlá výstavba. Vzniká tu mj. další etapa Smíchov City v režii Sekyra Group, vznikne zde parkovací dům, hotel. (4. března 2026)
Ve roce 2028 plánuje Správa železnic zahájit také rekonstrukci nádražní budovy, která bude samostatným projektem. Dokončení se předpokládá v roce 2030.(4. března 2026)
Vizualizace rekonstrukce nádražní stanice Praha-Smíchov.
Smíchovské nádraží patří spolu s Masarykovým a hlavním nádražím k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze. S hlavním nádražím bylo propojeno deset let po svém vzniku.
Stanice byla otevřena v roce 1862 jako druhé velké nádraží v metropoli. Současná budova pochází z 50. let minulého století, protože původní stavby se mimo jiné kvůli poškození během druhé světové války nedochovaly. (13. února 2024)
