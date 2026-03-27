Požár v budově smíchovského nádraží. Vzňal se odpad ve sklepě

  13:46,  aktualizováno  14:00
Hasiči a zdravotničtí záchranáři dnes odpoledne zasahovali u menšího požáru na vlakovém nádraží na pražském Smíchově. Podle jejich informací hořelo ve sklepě administrativní budovy. Zřejmě se vzňal odpad.

„Hoří na smíchovském nádraží. Kouř vychází z nádražní budovy,“ informoval ve 13:30 mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.

Hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň. „Kvůli charakteru budovy, nikoliv kvůli potvrzenému většímu rozsahu,“ doplnil Rotschedl.

Zásah hasičů při požáru na smíchovském nádraží (27. března 2026).
8 fotografií

„Nešlo o nic velkého. Jednalo se nejspíš jen o nějaké drobné zakouření, které se odvětralo. Počítáme, že to byl jen drobný požár odpadu,“ upřesnil o půl hodiny později.

Zdravotničtí záchranáři na místo vyslali posádku sanitky, inspektora a evakuační speciál EVA. „Celá situace se nicméně obešla bez zranění,“ sdělil jejich mluvčí Karel Kirs.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autoři: