Bude slavná Slovanská epopej blízko ruských oligarchů?

Michail Arustamov má velmi blízko k dalšímu ruskému oligarchovi a bývalému příslušníkovi KGB, Nikolaji Tokarevovi. Je i uveden na ruských sankčních seznamech. V roce 2007 se Arustamov stal viceprezidentem ruského Transněftu. Za svou pravou ruku si ho zvolil tehdejší nový šéf podniku, kterým je právě Nikolaj Tokarev.

Dle zjištění serveru Seznamzpravy.cz nakupuje Crestyl pozemky pro své projekty od společnosti Vinohradská Properties, kterou vlastní právě Michail Arustamov. S Crestylem má také společné to, že v jeho oblibě jsou daňové ráje, ve kterých často končí netransparentní spletence různých firem. Sám je občanem Kypru. Bydliště pak udává ve Švýcarsku.

Mluvčí Crestylu Ondřej Micka uvedl, že od společnosti Vinohradská Properties nabývá pozemky týkající se části projektu v Praze 10, a to na základě smluv z roku 2015.

„Při každém nákupu pozemku samozřejmě vše pečlivě prověřujeme, mimo jiné i z pohledu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tedy i z pohledu skutečnosti, zda žádný z akcionářů či konečných vlastníků smluvní strany není uveden v sankčních seznamech nebo zda není akcionářem nebo společníkem společnost, která je na těchto seznamech uvedena. Nic takového se nestalo, nikdy jsme nespolupracovali s někým, kdo je uveden na sankčních seznamech. Navíc pokud víme, tak v případě společnosti Vinohradská Properties je jejím majitelem občan EU,“ uvádí Micka.

Ruský oligarcha Tokarev působí v Praze v Mezinárodní asociaci přepravců ropy. Asociace sídlí ve Slovanském domě, který vlastní hlavní město Praha. To uzavřelo smlouvu o pronájmu s Arustamovovou firmou Pražské komunikační a společenské centrum na téměř 80 let. Pronájem prostorů pro Mezinárodní asociaci přepravců ropy pak zajišťuje právě Arustamovova firma, kterou vlastní společně s další firmou sídlící na Kypru s neznámým vlastníkem.

„Umístění v Savarinu žádal Muchův dědic“

Primátor Hřib uvedl, že o umístění slavného díla Alfonse Muchy do paláce Savarin rozhodla Rada hlavního města Prahy už před zahájením invaze na Ukrajinu, a to na začátku minulého roku.

„Cílem dohody bylo vyřešit stoletý problém a vleklý soudní spor, v rámci kterého hrozilo, že hlavní město o Slovanskou epopej definitivně přijde. Umístění v Savarinu bylo požadováno dědicem Muchy, takže nešlo o volný výběr ze strany města. Tuto záležitost dlouhodobě řeší radní pro oblast kultury Hana Třeštíková,“ řekl Hřib. Podle ní bude rozhodnutí záležet na nové radě města. Informace o „napojení Crestylu na zmíněné firmy nemá“.

Kritika a naděje

Město podle dohody s firmou Crestyl plánuje plátna umístit do Savarinu na 25 let, nyní jsou do konce roku 2026 zapůjčeny na zámek v Moravském Krumlově. Záměr kritizoval mimo jiné Spolek pro Slovanskou epopej.

„Lze jen doufat, že nové vedení města Prahy nahlédne na nevhodnost umístění epopeje do Savarinu, nejen z hlediska ekonomiky a sporného původu investora, ale i celkově. Jde o národní kulturní památku a světový unikát cyklu obrazů, který si zasluhuje důstojnější, bezpečnější a přiměřenější výstavní prostor. Autor si přál samostatný výstavní pavilon, nikoli snad jen podzemní garáž nákupního centra, a město tudíž nesdílí ani tuto dárcovskou podmínku mecenáše díla městu. V tomto smyslu je pochybné i soudní řízení Johna Muchy vůči Praze, který nejdříve žádal samostatný výstavní prostor, a teď zase podporuje něco jiného, zakopaný pes je nejspíš v tom, že obě strany nespolupracují s odborníky,“ uvedla členka Spolku doktorka Vlasta Čiháková Noshiro. V uplynulých letech pracovalo město s týmem odborníků, kteří vytipovali a posoudili řadu lokalit.

Problémem pro umístění epopeje je i skutečnost, že Savarin developerské firmy Crestyl stále není povolen a jeho územní řízení bylo z důvodu negativního vyjádření památkářů přerušeno.