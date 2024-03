Oprava Šlechtovy restaurace vyjde dvakrát dráž, skončit má za dva roky

Původně barokní lovecký zámeček vznikl v roce 1691. Od počátku 19. století zde fungovala kavárna, přičemž budova v roce 1855 prošla úpravou v novogotickém slohu. Dlouholetým provozovatelem restaurace byla Šlechtova rodina, která se o objekt starala sedm dekád. Po druhé světové válce ale komunisté budovu znárodnili a pak už jen chátrala. Výrazně ji navíc poškodily dva požáry a následně povodně v roce 2002.

Rozjet rozsáhlou rekonstrukci se městu podařilo až v roce 2017, kdy se vítězem tendru stala společnost Pracom. Památku nabídla opravit za 123 milionů korun, přestože předpokládaná cena byla 183 milionů. Firma se jen těsně vešla do zákonného limitu, aby její nabídka nebyla nezákonně podhodnocená. Postupně se ale ukázalo, že památkově cennou stavbu takto levně opravit nelze.

„Oproti dřívějším plánům se cena v průběhu realizace navýšila zejména kvůli většímu objemu nutných restaurátorských prací. Dále byly navýšené kapacity navržených restauračních provozů, což má dopad do všech technologických částí projektu,“ zdůvodnila v roce 2021 vyšší náklady tehdejší radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě).

24. června 2021

Rozsah prací byl dokonce tak velký, že by se s nimi Pracom nevešel do povoleného limitu pro práce navíc v rámci veřejné zakázky. Vedení města proto rozhodlo opravu rozdělit do dvou etap, přičemž v rámci té první prošel rekonstrukcí kulturní sál, který je dokončený od léta 2021, a jehož součástí je mimo jiné i umělá jeskyně s lasturovým obkladem.

Zahradní restaurace i cukrárna

Zároveň také vedení města zahájilo přípravné práce na vyhlášení tendru na obnovu zbytku restaurace. K jeho vypsání se ve čtvrtek zavázali zastupitelé, kteří rozhodli o vyčlenění dalších peněz.

„Vedení města se rozhodlo nezakonzervovat stavbu a po debatě jsme došli k závěru, že rekonstrukce má pokračovat, protože je to ve veřejném zájmu,“ řekl náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP09).

V rámci rekonstrukce už město proinvestovalo 225 milionů korun. Na zbytek oprav by mělo podle odhadu magistrátních úředníků jít dalších 175 a 19 milionů má posloužit na obnovu zahrady Kaštanka vedle budovy. Po dokončení rekonstrukce by se v objektu měla nacházet restaurace, cukrárna a zahradní restaurace s výdejními okénky a výčepem. Vzniknout by v okolí měla také kolonáda nebo altán. Hotovo by podle předpokladu úředníků mohlo být v roce 2026.