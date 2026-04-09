Skvělý nápad, ale měl přijít dřív. Rodiče řeší komplikace s dřívějším koncem školy

  12:10,  aktualizováno  12:10
Oznámení dřívějšího konce školního roku zastihlo rodiče pražských dětí pozdě. I přesto, že část škol na tento termín plánovala ředitelské volno a změnu vítají, rodiče školáků tvrdí, že jim pozdní oznámení způsobilo komplikace.

„V zásadě je dřívější konec školního roku skvělý nápad. Nicméně to mělo někoho napadnout na začátku školního roku a ne teď,“ říká Valerie, matka dvou školou povinných dětí. Kvůli změně data vysvědčení si bude muset v těchto dnech přizpůsobit pracovní režim.

Excelová tabulka na prázdniny

Ministerstvo školství uvádí, že s dřívějším koncem školního roku souhlasí většina škol, konkrétně zhruba 95 procent. V praxi ale může i několik dní navíc znamenat komplikaci. „Já mám na prázdniny excelovou tabulku. Každý den navíc mi to komplikuje, nemám tady prarodiče ani nikoho na hlídání,“ říká matka žáka prvního stupně Michaela.

Podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury resort změnu oznámil s dostatečným předstihem a školy mají možnost situaci řešit například zajištěním školní družiny.

To některé skutečně udělaly. Například Základní škola na Strossmayerově náměstí nabídne dětem program i v prvních dnech prázdnin „navíc“. Problémem podle některých rodičů ale je, že děti do družiny po konci roku chodit nechtějí.

„Poslední týden školy by pro nás s manželkou byl upřímně fakt náročný, i kdyby byl o dva dny delší. Děti samozřejmě po začátku prázdnin do družiny nechtějí, mají radost, že škola skončila,“ říká otec dvou školáků Martin.

Je to i pozitivní

Některé školy plánovaly ředitelské volno bez ohledu na verdikt ministerstva. Učinila tak i základní škola v Korunovační ulici. Její ředitel Tomáš Komrska říká, že rodiče informoval dopředu a škola zatím nezaznamenala negativní reakce.

„Vyhlášení volna pro děti jsme avizovali na třídních schůzkách minulý týden a zatím jsme nezaznamenali jediný negativní ohlas. Toto opatření přináší pro školu jednoznačně výhody,“ dodává.

Dřívější konec školního roku pozitivně hodnotí i v Základní škole Integrál v Praze 2. „Děti jsou nadšené. Rodiče vítají, že budou moci využít nabídky různých organizací na prázdninové aktivity, začínající právě již v posledních červnových dnech. I oni vnímají, že závěr června je pro jejich děti velmi náročný už jen tím, aby do poslední chvíle dodržely potřebný školní režim,“ říká ředitelka školy Alice Běhounková.

Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) nedává smysl školní rok uměle prodlužovat. „Končit formálně školní vyučování v úterý nedává smysl, děti si často přijdou jen pro vysvědčení a jsou ve škole jednu hodinu,“ uvedl.

Podle něj by kritika měla směřovat spíše na dřívější vedení resortu, které nastavilo organizaci školního roku na několik let dopředu.

Přesto se ukazuje, že i několik dní navíc může v praxi znamenat rozdíl – zejména pro rodiny bez zajištěného hlídání nebo s pevně naplánovanou dovolenou. Pro část z nich tak změna představuje spíše komplikaci než vítané zjednodušení.

Bude pro vás dřívější konec školního roku komplikací?

Informace přišla pozdě

„Budeme se prostě muset vystřídat a zařídit si práci z domu,“ dodává Martin. Informaci o délce výuky by ideálně chtěl obdržet dřív – například v lednu. Dřívější informace by ocenili i další rodiče.

„Kdybychom to věděli dřív, mohli jsme posunout termín tábora a pokrýt i první prázdninový týden,“ říká maminka Sylvie. Tábor, kam její syn jezdí pravidelně, letos odstartuje až 4. července.

Rodiče nejsou jediní, koho pozdní ohlášení volna překvapilo, jsou mezi nimi i školy.

„My jsme sice naplánovali ředitelské volno, takže rodiče našich dětí s tím byli srozuměni dopředu, ale informace přijít dřív měla. Ředitelské volno jsme totiž mohli využít na jiné dny, teď už ho využít nemůžeme,“ sdělilo vedení Základní školy Edisona v Praze 4.

Ministerstvo školství zdůrazňuje, že změna nemá dopad na kvalitu ani rozsah výuky. Školy podle něj splní všechny vzdělávací cíle a jde pouze o organizační úpravu.

Rozhodnutí má zároveň reflektovat reálné chování rodin, které si už na konec června plánují dovolené a volnočasové aktivity pro děti.

Pro školy, kterým by změna způsobila vážnější komplikace – například kvůli dlouhodobě naplánovaným akcím – existuje možnost požádat o individuální úpravu organizace školního roku. Resort školství pak může rozhodnout o jiném termínu ukončení výuky.

Zkrácení školy o dva dny

  • Podle původního plánu měl školní rok končit 30. června, minulý týden ale ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámil prodloužení prázdnin o dva dny.
  • Letní prázdniny začnou 26. června a potrvají do 31. srpna. Žáci se do škol vrátí v úterý 1. září.
  • Opatření se týká základních a středních škol a konzervatoří.
  • Pokud by některým školám ze závažných důvodů dřívější ukončení docházky kvůli naplánovanému programu (a finanční ztrátě) nevyhovovalo, mohou požádat ministerstvo o výjimku.
  • V základních školách v Čechách momentálně studuje 1 002 900 žáků, na středních školách je to zhruba 514 900 žáků a na konzervatořích více než 3 800 žáků.
  • V minulém roce skončil školní rok 28. června, žáci pak šli do školy opět 1. září.
Autor: