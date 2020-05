V pražské školce bylo nakažené dítě, do karantény musí celá třída i ředitel

„Třída bude muset být uzavřena do karantény od pondělí 18.5. do pátku 29.5.2020,“ uvedl na webu školky její ředitel Stanislav Zelený s tím, že výsledky o pozitivním testu u dítěte obdržel od pražských hygieniků v sobotu odpoledne (celé sdělení ředitele najdete zde). Mateřskou školu Gagarinova přitom otevřeli teprve v pondělí.

iDNES.cz informaci potvrdil starosta Suchdola Petr Hejl. „Tuto informaci od pana ředitele mám a budeme dělat to, co nařídí hygiena. Třída bude v karanténě, prostory se budou dezinfikovat a bude se čekat 14 dnů, zda a jak se onemocnění projeví,“ uvedl Hejl. Městská část Praha-Suchdol je zřizovatelem mateřské školy.



Podle Hejla musí být děti ze třídy v domácí karanténě. „Pokud vím, rodičů se to netýká,“ doplnil starosta. Do karantény musí jít také ředitel Stanislav Zelený, který ve třídě učil, a další dva nebo tři učitelé. „Tedy ti, kteří přišli s dítětem do styku,“ doplnil.

O tom, že by se zavřela celá školka, se zatím podle starosty nehovořilo. Situace se ale může změnit a pokud takový požadavek vznese hygienická stanice, Suchdol školku znovu zavře.

Hrozí, že se zavře celá školka

„V neděli či pondělí proběhne odběr u těchto dětí a u pedagogů ze třídy. Pokud by byl následně někdo pozitivní, což se ukáže asi v úterý či středu, tak se budou činit další opatření, jak jsem byl poučen. Jedním z opatření by byla i možnost uzavření celé školky,“ uvedl na webu ředitel zařízení Zelený.



Ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová iDNES.cz řekla, že jednotlivé případy hygienici nekomentují. „Proto vám k opatřením v Suchdole nemůžu nic říci,“ sdělila.

Informace o pozitivním testu přišla šest dnů po znovuotevření školky, která předtím prošla desinfekcí a začala dodržovat všechna nařízená hygienická opatření. Podle ředitele dítě ve školce nejevilo známky onemocnění.

Ředitel školky na web vyvěsil také dva citáty, které varují před přehnanými emocemi, předsudky a odsuzováním.

„Je to prostě běžná situace, se kterou se musíme sžívat, protože virus se tady potlouká a takovýchto případů bude více. Není to ojedinělé. Hygiena má nastavený nějaký režim, který se překlopí do postiženého kolektivu a řeší se to,“ řekl iDNES.cz Hejl.

Školky se na řadě míst v Česku opět otevřely už 4. května:

