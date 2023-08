Integrovaná doprava nabízí desetiměsíční kupon pro žáky, ušetří až 1 700 korun

„Ode dneška mohou děti, žáci a studenti ve Středočeském kraji využívat výhodné desetiměsíční časové kupony,“ potvrdila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

Podle propočtů MF DNES tak žáci a studenti nebo spíše tedy jejich rodiče ušetří rovných 1 752 korun v případě, že dojíždějí z nejvzdálenějšího pásma až do centra Prahy. A to je v době napjatých rodinných rozpočtů dobrá zpráva.

„Tuto novinku zavádíme na základě poptávky cestujících, takže předpokládáme, že zájem bude značný,“ říká mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Oldřich Buchetka.

„Určitě to vítáme, syn dojížděl čtyři roky na střední, teď půjde na vysokou, kolej nedostal, a bude tak určitě nějakou dobu dojíždět do Prahy. Samozřejmě v létě pravidelně do Prahy nejezdí, takže koupíme desetiměsíční kupon a ušetříme,“ říká Hana Svobodová z Mladoboleslavska.

Úspora to však není jen pro ty, co dojíždějí z větší dálky, ale i pro ty, co bydlí blízko Prahy anebo přejíždějí jen na krátké vzdálenosti mezi středočeskými obcemi a městy. V takovém případě je ale úspora nižší, na kuponu platném jen v jednom pásmu je to 295 korun. Roční kupon na jedno pásmo vyjde na 1 800 korun a na 10 měsíců pak na 1 575 korun.

Smyslem desetiměsíčního kuponu je, že neplatí o letních prázdninách, kdy studenti a žáci nejezdí do školy. Platnost ale není pevně stanovena přesně od 1. září do konce června, tedy ve školním roce. To by bylo nevýhodné pro studenty vysokých škol, kde výuka začíná později, obvykle až koncem září a naopak v létě někdy přetahuje až do července.

„Platnost je na deset měsíců od data zakoupení, respektive od zahájení platnosti,“ upřesňuje Buchetka.

Firmy mohou kupovat kupony

Pro letošek je v kategorii student ve věku 18 až 26 let omezený volitelný začátek platnosti desetiměsíčního kuponu na období ode dneška, tedy od 15. srpna, do 1. listopadu. Pro kategorii děti ve věku 6 až 15 let a pro žáky ve věku 15 až 18 let začátek platnosti není omezen. Jak je mladá generace zvyklá, desetiměsíční jízdné už půjde zakoupit jen v elektronické podobě.

Dnešní novinka ovšem není jediná, od 15. srpna také platí další úprava zavedená v rámci změn v tarifech středočeské integrované dopravy platné letos v dubnu. Nově mohou kupovat časové kupony firmy.

„Firemní časové kupony jsou přenosné a určeny jsou zejména pro firmy, které je mohou nabízet svým zaměstnancům jako bonus. Tyto kupony jsou též pouze v elektronické podobě na PID Lítačce,“ říká Buchetka. Podniky tak mohou udělat radost zaměstnancům a zajistit jim bezplatné dojíždění.

Elektronický nákup kuponu navíc předchází tomu, že by jej zaměstnanec ztratil. „Při registraci těchto kuponů je v případě ztráty či odcizení možnost převodu na jinou PID Lítačku,“ dodal mluvčí IDSK.

Novinky jsou součástí úprav jízdného, ke kterému hejtmanství přistoupilo letos v dubnu kvůli stále rostoucím nákladům na provoz vlaků a autobusů. Jen loni hromadná doprava v kraji přišla kraj na 3,96 miliardy korun, meziročně zhruba o 160 milionů více. Vlaky a autobusy přepravily 133 milionů lidí.