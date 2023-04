Rodiče dětí ze školy u hotelu InterContinental se bojí nebezpečného azbestu

Situace připomíná dva roky staré události, když se Pražané obávali 35 tun azbestu v bourané fasádě samotného hotelu. I tehdy patřili mezi nejhlasitější oponenty rodiče žáků tamní základní školy, kteří se tak zasloužili o zahájení měření znečištění azbestovými vlákny.

„Společnost Metrostav nechala ve spolupráci s investorem, a to po konzultaci se školou a městskou částí, provést v rámci přípravných prací stavebně technický průzkum. Ten probíhá nad rámec zákonných požadavků a mapuje objekt, který je částečně určen k odstranění a částečně k rekonstrukci,“ uvedl zástupce investora WIC Prague Jakub Dyba.

Azbest tam je

Průzkum pražských hygieniků přítomnost azbestu v budově skutečně odhalil. Důvodem, proč mohou demoliční práce i přesto pokračovat, je však konkrétní umístění nálezu.

„Na jednom izolovaném místě v části objektu, které se žádné bourací práce ani zásahy netýkají, byla zjištěna přítomnost stavebního materiálu s azbestovými vlákny. Jedná se o těsnicí provazce z azbestu na spojích potrubí,“ sdělil mluvčí Prahy 1 Petr Bidlo.

Dodal, že se nález týká stavebně uzavřené instalační šachty, kde neexistuje způsob, jak by se látka mohla dostat do kontaktu s vnějším prostředím.

Odstraňování této šachty v plánu výhledově je, ale nebude k tomu docházet nyní, nýbrž až v další fázi projektu příští rok. Dělníci to provedou podle předem schváleného postupu v kontrolovaném pásmu v momentě, kdy již bude stát konstrukce nové části objektu. Všechny práce tak proběhnou výhradně zevnitř domu.

Přesné kroky nakládání s azbestem a jakékoliv rizikové postupy bude stavebník projednávat se zástupci radnice Prahy 1, s vedením základní školy, pražskou hygienou a za supervize nezávislého odborníka. Metrostav využívá znalostí jediné domácí soudní znalkyně se specializací na azbest Zojou Güschlovou, přičemž náklady na měření kompletně uhradí investor.

„V zájmu maximální kontroly situace a zajištění informací pro nás i rodiče jsme se s investorem a stavebníkem dohodli na pravidelných hlášeních. Na jejich základě budeme schopni uzpůsobit rozvrh mimoškolních aktivit dětí, jejichž možnosti jsou v průběhu jara poměrně široké. Rádi bychom, aby práce proběhly co možná nejrychleji. Samozřejmě ale při zachování stoprocentní bezpečnosti žáků a zaměstnanců,“ uvedla ředitelka ZŠ náměstí Curieových Tereza Martínková.

Součástí snahy o zklidnění tamních obyvatel byla i dohoda první městské části s investorem a stavební firmou, kteří přislíbili pravidelný monitoring ovzduší s výsledky přístupnými online na webu školy.

„Na budově směrem k hřišti je už od 17. 4. speciální čidlo dodané radnicí Prahy 1 monitorující stav ovzduší a hluk. Výsledky jsou přístupné online na webu základní školy,“ upřesnil Dyba.

Kritika ze strany opozice

Kritika přesto nemizí. Jednání Prahy 1 totiž nezneklidňuje pouze některé rodiče školáků, ale i opozici. Ta chování městské části dlouhodobě kritizuje a prosazuje, aby se škole poskytlo jiné zázemí.

„Ze strany rodičů padaly zoufalé návrhy typu, aby co nejvíce dětí odjelo na školy v přírodě nebo aby se začalo vyučovat online. Volalo se i po přesunu co největšího počtu dětí do budovy v Masné, kde končí nájem soukromému gymnáziu,“ uvedl k průběhu jednání opoziční zastupitel Pavel Čižinský (Praha 1 sobě).

„Trvám na tom, aby byly demoliční práce přesunuty na prázdniny. Není možné, aby Praha 1 upřednostňovala developera před dětmi,“ dodal Čižinský s tím, že k některým zásadním rozhodnutím došlo unáhleně a na poslední chvíli.

Lidský organismus se kontaminuje azbestem vdechnutím. Mikrovlákna mohou snadno proniknout dýchacími cestami do plic, či dokonce do plicních sklípků, kde následně dráždí měkkou tkáň. To může vést ke vzniku vážných onemocnění – například zjizvení plic, kterému se říká azbestóza, rakovině plic nebo mezoteliomu, což je zhoubný nádor pleury, tedy hladké membrány, kterou jsou plíce obaleny.