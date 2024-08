Čilé pracovní tempo i v dešti. Silnice ve středních Čechách rostou před očima

Test číslo 1 Dostavba dálnice D4

Šňůry aut mířících od metropole na jih pokaždé na Příbramsku přibrzdí dostavba dálnice D4. Jde momentálně o největší dopravní omezení v kraji, které se navíc nachází v lokalitě, kudy proudí denně oběma směry tisíce aut. Řidiči musí zpomalit už na úrovni obce Háje, kde stavební konsorcium Via Salis dokončuje modernizaci staršího úseku autostrády známé také jako Strakonická.

Dál od Milína až na hranice s Jihočeským krajem u Letů na Písecku pak auta občas doslova kličkují rozestavěnými částmi zbývajících zhruba 32 kilometrů dálnice.

Při opakovaných návštěvách redaktora MF DNES tam nicméně vždy panoval čilý pracovní ruch. Při příjezdu k budoucím novým částem D4 v protisměru proudila nákladní auta s materiálem na stavbu. V úseku mezi Milínem a Těchařovicemi, kde musí řidiči zpomalit a projíždět opatrně jedním pruhem, pak bylo až nebývale rušno.

Ani v jednom případě ze tří testovacích průjezdů v různých dnech týdne se každopádně nestalo, že by bylo na staveništi „prázdno“. Naopak. Na nové D4 stavaři pracovali i v deštivém počasí, které tam panovalo v pátek 2. srpna dopoledne. V širokém pruhu vozovky, po níž se mají první řidiči svézt těsně před letošními Vánocemi, pojížděly asfaltovací stroje, náklaďáky i válce, a na svazích podél mostních konstrukcí dělníci dokončovali úpravy terénu.

Na nové D4 každodenně pracují stovky lidí, teď v létě přitom jejich počet kulminuje. „Stavba je ve finální fázi, většinou dokončujeme povrchy. Už v březnu bylo na stavbě najednou kolem tisíce zaměstnanců, jejich počet ale od té doby ještě vzrostl,“ uvedla mluvčí Via Salis Daniela Pedret.

Test číslo 2 Stavba obří křižovatky u D10

Redakce MF DNES zkontrolovala také stavbu, která už rok komplikuje provoz na dálnici D10 mezi sjezdy na Mladou Boleslav a Kosmonosy. (20. srpna 2024)

Třikrát ve třech týden redakce MF DNES zkontrolovala také stavbu, která už rok komplikuje, a ještě další rok bude, provoz na dálnici D10 mezi sjezdy na Mladou Boleslav a Kosmonosy.

Vyrůstá tam velká mimoúrovňová okružní křižovatka, která nahradí bývalé exity a most přes dálnici. Nové řešení je potřeba kvůli navýšení kapacity dopravy a zároveň připojení nových silnic, které se již staví, nebo stavět budou.

Na opačné straně dálnice, než je její hlavní závod, totiž začala Škoda Auto budovat nové haly a nad dálnicí pak postavila nový most přímo do svého hlavního závodu. K těmto stavbám, stejně jako do průmyslové zóny Řepov, která také leží vpravo od dálnice, povedou nové silnice, jež se napojí právě na zmiňovanou mimoúrovňovou křižovatku. Příští rok navíc Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájí stavbu nové přeložky silnice I/16 směrem na Martinovice a i ta se napojí na tuto křižovatku.

Stavba za více než 700 milionů korun si ovšem vyžádala zúžení na dálnici a také komplikované najíždění například od Kosmonos směrem na Turnov. Řidiče však může těšit, že na rozdíl od některých jiných staveb tady silničáři skutečně pracují téměř nepřetržitě a stavba rychle postupuje. MF DNES se v různých termínech a časech přesvědčila, že stavbaři pracují naplno, a to i za deštivého počasí, stejně jako spalujícího vedra minulou středu.

„Přestavba mimoúrovňové křižovatky u Kosmonos je už za polovinou. Nad dálnicí se postupně rýsuje ohromná okružní křižovatka. Dokončená je betonáž mostovek mostních objektů, které budou její součástí,“ potvrdil rychlý postup prací mluvčí ŘSD Jiří Veselý a dodal, že na mostovky padlo už 1 600 kubíků betonu.

V plánu jsou dále zásypy středního dělícího pásu dálnice, pod kterým vzniká nový systém odvodnění. „Celá stavba pokračuje podle plánu a bez významných odchylek proti harmonogramu,“ ujistil Veselý. Hotovo má být příští rok na podzim.

Test číslo 3 Oprava průtahu Krchleb

Rekonstrukce průtahu Krchleb až po sousední Všechlapy na rušné silnici I/38 mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví začala 1. července. Při všech třech návštěvách MF DNES panoval na staveništi čilý pracovní ruch. Přesto nabrala oprava mírný časový skluz.

Rekonstrukce průtahu Krchleb až po sousední Všechlapy na rušné silnici I/38 mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví začala 1. července. Při všech třech návštěvách MF DNES panoval na staveništi čilý pracovní ruch. (16. srpna 2024)

Projekt zahrnuje rekonstrukci povrchu a odvodnění v délce 2,1 kilometru. Jeho součástí je také čištění dešťové kanalizace, výměna svodidel a obnova značení. „Podle posledního sčítání projede tímto úsekem 10 300 aut denně, z toho čtvrtinu tvoří náklaďáky. Vozovka proto vykazovala četné konstrukční poruchy, navíc se na ní objevovaly vyjeté koleje,“ řekl před zahájením oprav mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Rekonstrukce byla rozdělená na čtyři etapy, v rámci kterých dělníci opravovali vždy polovinu vozovky o délce zhruba 500 metrů.

Při první návštěvě redakce v pondělí 15. července dopoledne pracovali stavaři v levém jízdním pruhu směrem od Nymburka, konkrétně mezi železničním přejezdem ve Všechlapech a Krchleby. „Staré asfaltové vrstvy frézujeme do hloubky až třicet centimetrů,“ řekl jeden z dělníků. Na staveništi se pohybovalo několik těžkých strojů a díky kyvadlovému provozu řízeném regulovčíky nečekali řidiči v kolonách déle než 10 minut. Úsekem projížděli pruhem, na kterém se právě nepracovalo.

Ve středu 31. července, při druhé návštěvě, byli dělníci v plném nasazení, stále operovali v levém pruhu od Nymburka. U železničního přejezdu už pokládali nový asfalt, v Krchlebech pak ještě bagrovali staré asfaltové vrstvy. V pravém pruhu řídili kyvadlově provoz opět praporčíci, řidiči si na jejich pokyn počkali asi 10 minut.

Při poslední návštěvě MF DNES v pátek 16. srpna ráno už byl na celém levém jízdním pruhu směrem na Mladou Boleslav položený nový asfalt. Přestože se teplota na slunci pohybovala výrazně nad 30 stupni Celsia, většina dělníků pracovala na odfrézování zhruba 400 metrů dlouhého úseku u výjezdu ze Všejan ve druhém jízdním pruhu. Regulovčíci pouštěli vozidla zhruba v pětiminutových intervalech.

Ačkoliv podle stavebního ruchu vše nasvědčovala tomu, že rekonstrukce celé silnice bude hotová do konce září, potrvá o několik dnů až týdnů déle.

„Pokládka asfaltových vrstev na celém jízdním pásu směr Nymburk je dokončená. Oproti projektu však bylo nutné na staré vozovce udělat více sanačních prací, než jsme předpokládali. Začátkem srpna jsme proto aktualizovali harmonogram, podle kterého uvedeme kompletní úsek do provozu v říjnu,“ sdělil mluvčí ŘSD Jiří Veselý.