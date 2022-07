Silničáři slibují Pražanům klidné léto, většinu oprav město udělalo už na jaře

Dopravní peklo loňského léta má v živé paměti každý, kdo se v té době pokusil autem projet Prahou. Navíc byla metropole rozkopaná ještě na podzim vinou zpoždění některých oprav. Situace tehdy byla natolik vážná, že kvůli ní primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) vyzval k rezignaci prezident Miloš Zeman. Opozice spolu s městskými částmi aktivně kritizovaly špatnou koordinaci dopravních staveb po městě, kvůli čemuž kolabovala celá území.

Následně si Pražané užili krátkou zimní přestávku, načež vše začalo nanovo s příchodem jara. „Je nutné toho co nejvíc opravit teď, abychom zamezili souběhu s opravou Barrandovského mostu,“ ospravedlňovalo jarní práce vedení magistrátu, silničáři i dopravní podnik.

Lokální omezení

I přes náskok ze začátku roku je léto stále součástí stavební sezony, a proto několik dopravních omezení v Praze najdeme. V souvislosti s opravou Barrandovského mostu je například ve směru z centra v prostoru pod mostem zúžená Modřanská ulice.

Na opačné straně metropole je od čtvrtka na celé léto kompletně uzavřená křižovatka Tusarova– Osadní v Holešovicích. Od pondělí 11. června se také opět začne opravovat křižovatka Pod Klapicí–Karlická v Radotíně, která byla kvůli opravě Barrandovského mostu na celý červen přerušená. „Od 11. do 15. července bude provoz řízen kyvadlově. Od 16. do 20. července bude úplná uzavírka a od 21. července až do 4. srpna bude ulice Karlická průjezdná pouze ve směru na Výpadovou,“ sděluje Lišková.

Miliardy do dopravy Pražští zastupitelé koncem června schválili upravený rozpočet pro letošní rok. Ten nově počítá s celkovými výdaji metropole ve výši 100,33 miliardy korun. Třetina u nich putuje do dopravy, konkrétně je to 32,96 miliardy korun.

Převážná část z těchto peněz je určená na takzvané běžné výdaje, jako je například chod Dopravního podniku. Na tyto výdaje půjde asi 24,43 miliardy korun.

Na dopravní investice, jakými jsou rozšiřování sítě MHD, nebo na rekonstrukce v letošním roce město vyčlenilo asi osm a půl miliardy korun.

Další 4, 5 miliardy činí rozpočet na správu a údržbu komunikací.

Vedle všech těchto výdajů má speciální obnos vyčleněný také stavba metra D, na kterou v letošním roce uvolnilo hlavního město více než čtyři miliardy korun.

Od začátku týdne TSK také pokračuje v další fázi opravy Dolnoměcholupské ulice, která je v důsledku toho až do 21. srpna svedená do jednoho pruhu v úseku Novopetrovická–Mantovská. Přes celé léto až do konce srpna bude nadále uzavřená ulice Žalanského mezi Slánskou a Hofbauerovou v Řepích a kvůli stavbě metra D bude až do konce léta uzavřená ulice Na Strži, a to mezi křižovatkami Olbrachtova–Na Strži–Jeremenkova a křižovatkou Na Strži–Antala Staška.

Raritou letošního léta jsou noční uzavírky Zlíchovského tunelu. „Akce s názvem Snížení energetické náročnosti Zlíchovského tunelu spočívá ve výměně sodíkového osvětlení za osvětlení s LED zdroji včetně napájení. Akce probíhá od 23. června až do 29. srpna a to ve formě nočních uzávěr Zlíchovského tunelu vždy od čtvrtka do brzkého pondělního rána, konkrétně od 23.00 do 5.00,“ říká Lišková.

Sporé plány hlásí i dopravní podnik (DPP). Podle Daniela Šabíka, vedoucího odboru komunikace DPP, jsou na léto naplánované pouze dvě větší akce. Tramvajovou trať mezi stanicemi Poliklinika Modřany a Sídliště Modřany bude dopravce opravovat až do 27. srpna a do konce července bude dopravní podnik budovat stání pro trolejbusy na Palmovce.

„Trať například na Rašínově nábřeží nebo na Andělu jsme opravili již na jaře, abychom to stihli před zúžením Barrandovského mostu,“ říká Šabík.

Zúžení na Pražském okruhu

Na komplikace by mohli řidiči narazit zejména na Pražském okruhu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž v současné době opravuje hned čtyři jeho úseky a jeden příjezd do města k tomu.

Most přes Chrášťany ŘSD opravovalo už loni od května do srpna a v letošním roce v tom pokračuje. Kvůli tomu se u nájezdu na Rozvadovskou spojku slévá proud aut z dálnice D5 a z Pražského okruhu do jednoho pruhu. Hotovo by ale už konečně mělo být 18. července.

O týden později by také měl být opravený úsek D0 mezi mimoúrovňovými křižovatkami Třebonice a Řepy. V současné době se kvůli tomu vytvářejí kolony na nájezdu z Rozvadovské spojky na Pražský okruh ve směru na letiště.

Rekonstrukce mostu na dálnici D0 nad ulicí Chlumecká v Horních Počernicích bude naproti tomu trvat až do října, do té doby tam budou řidiči muset jezdit provizorními pruhy v protisměru. „V roce 2022 akce pokračuje demolicí a výstavbou východní poloviny mostu. Součástí stavby je navíc i výstavba nové protihlukové stěny chránící před hlukem z provozu přilehlou obytnou zástavbu Horních Počernic,“ píše se na portálu ŘSD.