Je tu sezona turistických linek a přívozů. Svezte se Bardotkou či novým RegioFoxem

  15:00,  aktualizováno  15:00
V sobotu 21. března se po zimě opět rozjedou sezonní turistické spoje v Praze a okolí. Na trasy vyrazí tradiční linky, které vyhledávají zejména výletníci. Do provozu se vrací také cyklobusy či přívozy.
Motorové vlaky RegioFox
Dalších 5 fotografií v galerii

foto: ČD

O obnovení provozu sezonních spojů informovaly České dráhy a Ropid, organizátor hromadné dopravy v Praze a okolí.

Letošní novinkou bude nasazení motorových vozů RegioFox na víkendové vlakové spoje do Brd a do Českého ráje, objeví se i na běžných spojích v Posázaví.

„Tyto bezbariérové vlaky nahradí na výletních spěšných vlacích ‚Brdy‘ a ‚Český ráj‘ soupravy sestavené z lokomotivy a starých osobních i motorových vozů. Nové jednotky tak výrazně zvýší cestovní komfort,“ řekl Jakub Goliáš, ředitel Oblastního centra obchodu Střed Českých drah.

Turisté ale budou moci využít i klasickou „Bardotku“ a jízdu v klasických kupé třeba v Kokořínském rychlíku z Prahy do Mšena, či poctivou „Kredenc“ Posázavského motoráčku z Prahy přes Davli do Čerčan.

Motorové vozy RegioFox

Sezónní cyklobus PID

Třináctou sezonu odstartuje dětský vlak Cyklohráček. Na cestě z Prahy do Slaného projede Pražský Semmering a cestou nabídne návštěvu Okoře, Zákolanského údolí, rodinného Zooparku Zájezd, Budče a samotného královského města Slaný.

Vlak pojede o víkendech ráno z pražského hlavního nádraží a po poledni ze Smíchovského nádraží do Slaného, oba spoje pak obratem pojedou zpět.

Startuje také sezona pražských přívozů. K celoročním přívozům P1 a P2 se připojí ostatní, které budou v provozu až do konce října. Kromě přívozu P3 mezi Dvorci a Lihovarem, který nahradí nově otevřený Dvorecký most. Naposledy se P3 projede po Vltavě 17. dubna právě v den otevření nového mostu.

V sobotu vyrazí také první cyklobus. Nejprve brdský, který spojuje vlakové nádraží v Dobřichovicích s brdskými hřebeny a jede přes Černolice, Řitku a Mníšek pod Brdy do Kytína.

O týden později se přidá pražská linka 147 z Dejvické na Výhledy, která o víkendu nabízí možnost přepravy jízdních kol.

Využíváte v sezoně některé z turistických linek? (vlaky, cyklobusy, přívozy)

Inspiraci hledejte v turistickém průvodci

Ropid pro letošní sezonu vydal průvodce speciálních linek. Ke každé lince doplňuje jízdní řády, schéma trasy, ale hlavně také tipy na nejzajímavější cíle v okolí.

K dispozici je na informačních centrech PID a Dopravního podniku hl. m. Prahy a také ve vybraných železničních stanicích.

Autor: