Pár soudí za lákání nezletilé k sexu ve třech, byla to herečka z filmu V síti

Státní zástupce viní osmatřicetiletého Slováka Ivana H. a devětadvacetiletou Markétu M. z toho, že v průběhu prosince 2018 a ledna 2019 komunikovali na internetu s herečkou, která vystupovala jako dvanáctiletá Nikola Komárková.



Podle obžaloby ji dvojice lákala na sex ve třech a loni v lednu se s ní v kavárně v Praze 7 dokonce sešla. Všechno natáčel štáb filmu V síti.

Spis dále uvádí, že obžalovaní loni v červnu na Facebooku oslovili také dvanáctiletou Adrianu a i jí navrhovali „trojku“ s tím, aby to nikomu neříkala. Nabídli ji za to dva tisíce korun.

Obžalovaný Slovák pak podle spisu letos v březnu na sociální síti sám komunikoval s další dívkou, dvanáctiletou Míšou, kterou osobně znal. Aniž by to však věděl, v debatě pokračovala dívčina matka s kamarádkou. Ivan H. v domnění, že si stále píše s Míšou, se s ní domlouval na společném pohlavním styku. Dojít k němu mělo nejpozději další den v bytě, kde Míša žila.

Obžalovaná Markéta M. tvrdí, že jednala pod nátlakem partnera. „Do té trojky mě celou dobu nutil. Chodil na můj Facebook a tam si s tou Nikolou Komárkovou psal. Nutil mě, abych pořád hledala holky,“ prohlásila žena v rozhovoru před kamerou iDNES.tv. Jak ji muž nutil, však vysvětlit nedokázala. „On je Slovák, tak se trošku bojím,“ dodala.



Ivan H. nátlak popírá. „To jsme se (na sexu ve třech) domluvili. Bavili jsme se o tom. Ta dívka nejprve vypadala, že má víc, to nám i tvrdila. Pak si začala ubírat věk, tak jsme nevěděli, kolik jí vlastně je,“ hájí se.

„Byla to ta největší pitomost a blbost, která se mohla stát. Strašně mě to mrzí,“ tvrdí Ivan H. s tím, že to už neudělá.

„Jsem nemocná, dostávám záchvaty, brní mě ruce, není mi dobře,“ avizovala na chodbě soudu obžalovaná žena. „Nesmím se rozčilovat, chodím na psychiatrii. Abych s sebou nešlehla, jsem úplně bledá, necítím se dobře,“ začala vzlykat a klepat se.

Po zahájení hlavního líčení a přečtení obžaloby, která dvojici viní z pokusu o navazování nedovolených kontaktů s dítětem a svádění k pohlavnímu styku, oznámil soudce Roman Podlešák obžalovaným, že jejich jednání bude posuzovat také jako ohrožování výchovy dítěte.

Pak přistoupil k výslechu obžalované. Markéta M. přišla k mikrofonu, začala zhluboka dýchat a vzápětí se zhroutila na nejbližší lavici. Přivolaná záchranná služba ji odvezla do Nemocnice Na Františku.

Soudce musel jednání odročit na únor příštího roku. Oběma obžalovaným hrozí v případě uznání viny od šesti měsíců do pěti let vězení. Stíhanému Slovákovi navíc vyhoštění z České republiky.