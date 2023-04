Obce mají na rozšiřování škol strategie, ale na řešení jim chybí peníze

Školy v kraji Děti jsou naše budoucnost. Děti jsou neskutečně důležité. Podobná hesla vidíme denně. Ale jaká je skutečnost? Společnost nedokáže dětem zajistit ani takovou věc jako místa ve školách. Stát pod hrozbou trestů (§ 201 trestního zákoníku) nařizuje rodičům, že musí své potomky posílat do školy devět (ZŠ) a jeden (MŠ) rok. Podmínky, aby mohli tuto svou povinnost splnit, jim ale – minimálně ve středních Čechách a v Praze – vytvořit neumí. Seriál MF DNES se pokusí zmapovat stav škol v kraji a jejich kapacity. Podíváme se na nejproblematičtější oblasti i na to, jak zodpovědné osoby situaci (ne)řeší. Dnešní díl se zaměřuje na dlouhodobé strategie, které by města a další zřizovatelé měli mít nastavené s ohledem na populační vývoj, stěhování a novou výstavbu.