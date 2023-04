Obce posílají učit děti do sousedních měst, školám za ně platí desetitisíce

Deset tisíc korun na nového žáka a školní rok. Tolik budou od září přispívat do rozpočtu Kolína okolní obce, které posílají svoje děti do zdejších základních škol. „Příspěvek bude sloužit na obnovu škol a jejich rozšíření,“ sdělila místostarostka Iveta Mikšíková (Změna pro Kolín). To bude nezbytné, kolínské základky jsou totiž téměř naplněné.