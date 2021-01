Nemohoucí seniorka kouřila v posteli, z hořícího pokoje se snažila odplazit

K požáru rodinného domu v jižní části Hořovic vyjely okolo půl čtvrté odpoledne čtyři jednotky hasičů. Část hasičů byla na místě za šest minut.



„Velitel po příjezdu zjistil, že za nepohyblivou seniorkou přišla na návštěvu rodina. V okamžiku, kdy příbuzní nebyli v jejím pokoji, si důchodkyně zapálila cigaretu, od které začalo hořet povlečení,“ sdělil mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

„Požár se velmi rychle rozšiřoval do druhé místnosti a záchrana ženy nebyla v silách nikoho z návštěvníků. Dcera seniorky alespoň rozbila okno ve snaze zajistit přístup čerstvého vzduchu do domu. Při tom se pořezala a nadýchala zplodin. Důchodkyně mezitím slezla z postele a snažila se odplazit do vedlejší místnosti,“ vylíčil Gabriel.

Hasiči vnikli do zakouřeného rodinného domu a našli seniorku na zemi. Vynesli ji ven, kde jí poskytli kyslíkovou terapii a následné i srdeční masáž.

„Vyšetřovatel stanovil jako příčinu vzniku požáru nedbalost při kouření. Plameny napáchaly škodu za milion korun. Včasným zásahem hasiči nejen uchránili majetek v hodnotě čtyř milionů, ale především zachránili to nejcennější, lidský život,“ doplnil mluvčí hasičů.



Dohašování trvalo až do 19. hodiny. Kvůli vysoké koncentraci oxidu uhelnatého museli hasiči zasahovat v kyslíkových maskách.