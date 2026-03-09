Co kus, to unikát. Dřevěná pera ze slavného Santiniho schodiště budou stát tisíce

Bude to příběh, který propojí historii a umění se šikovností současnosti. Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec dá brzy do prodeje limitní počet psacích per vyrobených ze dřeva právě rekonstruovaného slavného Santiniho schodiště. I přes vysokou cenu je o ně velký zájem a čeká se, že první várka bude vyprodaná bleskově.
Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště
Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště | foto: FB: Visit Sedlec

Stane se tak v pátek 20. března, kdy půjde do prodeje prvních 50 kusů ručně vyráběných psacích per. Vyrobená jsou z fragmentů slavného přes 300 let starého Santiniho schodiště kutnohorské katedrály, které napadla dřevomorka a které je od loňského roku v rekonstrukci.

„Tahle úžasná myšlenka napadla devatenáctiletého syna truhláře, jehož firma na opravě schodiště pracuje. Když nám v prosinci ukázal první kousek, zalíbilo se nám to,“ řekla iDNES.cz Dagmar Sobotková – vedoucí provozu sedleckých památek.

Santiniho schodiště v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře.

Vojtěch Juriček za necelé tři měsíce stihl vyrobit právě padesát kusů per. Další várku chystá na léto, kvůli maturitě se teď musí soustředit hlavně na školu.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kutná Hora
Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště
Gotickou katedrálu v Sedlci vystavěl mezi lety 1280 a 1320 neznámý stavitel. Slávu chrámu v Sedlci, který je součástí Kutné Hory, trochu nespravedlivě zastiňuje kutnohorský chrám svaté Barbory.
3 fotografie

„K rekonstrukci (schodiště) jsem se dostal v rámi praxe u tatínka. A protože jsem absolvoval kurz soustružení per, napadlo mě právě z toho dřeva udělat pera,“ popisoval student v příspěvku na Facebooku.

Jan Blažej Santini

1677-1723

  • český barokní architekt italského původu, který se proslavil stylem nazvaným barokní gotika
  • na kostele v Sedlci u Kutné Hory pracoval v letech 1703-1708

Jeho nápadem jsou na farnosti nadšeni. Celkem by měl Juriček vyrobit 200 kusů per.

Cena jednoho kusu bude 5 tisíc korun. Hodně, nebo málo? A bude o ně zájem?

„Už teď registrujeme obrovský zájem. Lidé se ptají, zda si mohou udělat rezervaci. Ale my jim říkáme: Počkejte si na zahájení prodeje,“ líčí Sobotková.

Část první várky půjde do prodeje přímo v sedlecké katedrále, další v infocentru a štěstí budou moci pokoušet zájemci i na e-shopu. Každé pero bude mít své unikátní sériové číslo.

„Kdo dřív přijde, ten dřív píše, infocentrum 20. března otevíráme v 8:45“ dodává Sobotková. S tím, že peníze z prodeje půjdou zpět do katedrály a pomohou s opravou dalšího, podobného schodiště.

To Santiniho tu po rekonstrukci otevřou letos v květnu.

