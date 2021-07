Rybníku v Praze 6 hrozí zánik, má ustoupit sportovní hale a bytům

Dlouhé roky opuštěný pozemek mezi ulicemi Na Petřinách a Pod Novým lesem začal být středem pozornosti obyvatel Střešovic.

Na veřejnost unikly vizualizace ze studie ateliéru Schindler Seko architekti, která v jedné části pozemků představuje výstavbu bytového komplexu a v druhém, na místě rybníku, multifunkční sportovní halu.

Na sociálních sítích proti projektu společnosti AMR Group lidé protestují kvůli možné ztrátě rybníka, který sloužil dřív jako retenční nádrž, a především nesouhlasí se zastavěním zelené plochy devítipatrovými domy.

Studii k projektu městská neposkytla s tím, že ji sama nezadávala. Pravost vizualizací redakci iDNES.cz potvrdil mediální zástupce ateliéru Radek Váňa, ale bez dalšího komentáře. Společnost AMR Group se redakci nepodařilo zkontaktovat, protože nemá dohledatelné kontakty.

Podle starosty zatím není o ničem rozhodnuto, uvažuje se zde i o školce.

„Nacházíme se zatím v prvotní fázi uvažování o využití daného místa. Zastupitelský klub TOP 09 se usnesl na tom, že by v této lokalitě měla být diskutována i varianta umístění školky, jak bylo ostatně původně s developerem projednáváno,“ řekl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Na druhou stranu místostarostovi Jakubu Stárkovi (ODS), radnímu pro územní rozvoj, se záměr sportoviště líbí.

„Městská část dlouhodobě usiluje o to, aby na jejím území vznikla multifunkční sportovní hala, která by poskytovala zázemí pro sportovní vyžití, zejména pro míčové sporty. Vybudování sportovní haly má oporu i v programovém prohlášení naší koalice na radnici,“ uvedl k projektu Stárek.

Většinu pozemků vlastní developer AMR Group. Červeně označené pozemky patří hlavnímu městu.

Podle koaliční smlouvy uzavřená mezi koalicí KLID (TOP 09, KDU-ČSL), ODS a hnutím STAN, by měla koalice v období od roku 2018 do roku 2020 zahájit přípravu dvou sportovišť, ale kromě debat, že by na Vypichu mohlo být gymnastické centrum, zatím nic v přípravě není.



V Praze 6 je omezený prostor, na kterém by sportoviště mohlo vzniknout. Část pozemku v ulici Pod Novým lesem patří mezi jedno z mála parcel, které jsou podle územního plánu vymezeny právě pro sportovní účely.

Problém je také vlastnictví pozemků. Samotný rybník a travnatý roh území vlastní hlavní město. Praha 6 se chce proto pokusit dvě parcely od hlavního města získat, stejně jako zbylé dvě parcely, které patří developerovi, aby městská část mohla sportoviště vystavět.

O případném svěření pozemků zatím město nerozhodlo. Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) si od městské části vyžádal dodatečné informace, včetně projektové dokumentace a plánu, jak bude s pozemky a samotnou stavbou nakládáno.

Případné zrušení rybníku by ale bylo v rozporu s klimatickým plánem, který magistrát nedávno schválil. V něm se mimo jiné zavázal, že nebude rušit vodní plochy. Podle náměstka primátora pro životní prostředí Petra Hlubučka je důležité, aby retenční nádrž byla zachována a aby plnila svou roli. K tomu by ale bylo potřeba obnovit pramen, který byl v minulosti přerušen.

“Nesmysl stavět na vodě“

Pozemky bývalého Areálu zdraví vlastnilo ČVUT. V 70. letech minulého století zde vznikla sauna pro zaměstnance, kteří se také mohli v blízkém rybníce osvěžovat a v zimě s zde bruslilo. Areál byl v provozu do 90. let a v roce 2018 pozemek o rozloze asi 9 tisíc metrů čtverečních koupil developer AMR Group za 146 milionů korun.



„Na to že to nebyl stavební pozemek to byla už tehdy nesmírně nadhodnocená cena. Nehledě na to, že ve stejnou dobu radnice prodala větší, ale mnohem lukrativnější pozemek na Vítězném náměstí za 120 milionů,“ řekl o transakci zastupitel Jan Lejčko (Piráti).

Jako člen komise pro sport a volný čas je proti zastavění zeleně sportovištěm, nebo školkou.

„Z mého pohledu je zde jakákoliv zástavba nesmyslná. Jednak tu vyvěrá voda a především je tu pískovcové podlaží, takže by zde mohlo dojít k velkému sesuvu půdy. Proto také není ve směru na Petřiny žádná zástavba,“ dodal Lejčko.



Výstavbu sportoviště nedoporučuje ani Institut plánování a rozvoje, který v Praze 6 označil za vhodné pozemky k tomuto účelu na Hanspaulce, na sídlišti Baba, nebo v Břevnově.

„Pozemek ve Střešovicích se mezi potenciálně vhodnými pozemky na území Prahy, které institut vytipoval pro výstavbu nové sportovní infrastruktury, nenachází. Územní plán nicméně umožňuje tento pozemek využít pro sportovní účely. Stavba ovšem musí splňovat další požadavky dle současných pražských stavebních předpisů,“ řekl mluvčí institutu Marek Vácha.

Lejčko navíc kritizuje samotný prodej pozemků, který zprostředkovala městská firma SNEO, jež spravuje nemovitosti Prahy 6. Podle Lejčka měla radnice o pozemky sama usilovat. Nákup pozemků formou výběrového řízení je ale podle starosty Koláře problematické.

„Zastupitelstvo městské části by totiž muselo na veřejném jednání schválit maximální částku, kterou bychom jako Praha 6 byli ochotni za pozemky nabídnout. Taková povinnost není v souladu s principem výběrového řízení, tudíž jsme o pozemky nemohli usilovat,“ dodal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

V souvislosti s projektem vznikly dvě petice, jedna proti výstavbě sportovní haly, a druhá, která výstavbu podporuje. Tu založil předseda TJ Tatran Martin Vaculík, který tvrdí, že v Praze 6 není dostatek hal a tělocvičen pro celoroční sportování.