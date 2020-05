Lov podle předpisů kontrolují rybářské hlídky. Používají i termovizi

V kraji působí zhruba tisícovka členů rybářské stráže. Kdo se domníval, že z kontroly nemusí mít v době koronavirové pandemie a přijatých restriktivních opatření obavy, ten se mýlil.

Hlídky stráže prověřily na tři stovky rybářů na březích středočeských řek a rybníků. Odhalily přitom řadu prohřešků. Ve spolupráci s policisty a strážníky budou v podobných kontrolách pokračovat i v dalších měsících.

Podle předsedy středočeské organizace Českého rybářského svazu Dušana Hýbnera zadrželi strážci povolenky například za zakázaný způsob lovu dravých ryb v době jejich hájení, nepřítomnost rybáře u nahozeného prutu, chybné zápisy úlovků nebo lov mimo povolenou dobu. Některé další drobnější nedostatky vyřešili domluvou.

Nahozeno a rybář nikde

Například při noční kontrole břehu Labe na Kolínsku zadrželi v závěru dubna členové rybářské stráže 15 povolenek k lovu. Třeba za to, že u nahozených prutů nikdo nebyl a jejich majitelé spali opodál v chatě.

Podobně dopadl ráno i rybář, který nechal nahozeno a odjel si do nedaleké Nové Vsi nakoupit. Jiný byl na soutoku Labe a Jizery v Toušeni dopaden při zmíněném způsobu lovu dravých ryb přívlačí.

Zvýšenou pozornost chce rybářská stráž věnovat pískovně Samberk u Kolína. „Zde jsme kontrolovali poprvé a několik rybářů stihlo v době zákazu lovu nahozené pruty vytáhnout nebo je skrýt. Jde o velkou a členitou vodní plochu. Její celková a rychlá kontrola je velmi těžká. Poučili jsme se a příště se připravíme lépe. Na tento revír se v budoucnu zaměříme. Zejména na chytání z oplocených pozemků, kdy už nejde o lov, ale spíše o nastražené pasti,“ konstatoval Dušan Hýbner.

Členové Rybářské stráže vyrazili rovněž k Turyňskému a Dokeskému rybníku na Kladensku nebo k řece Berounce. Zadrželi zde rybářské povolenky třem lidem, v jednom případě to bylo za lov v přírodní rezervaci.

Podle Hýbnera si však řada rybářů zaslouží i pochvalu. Ačkoli v minulých dnech byly středočeské vodní toky a rybníky doslova v obležení, členy rybářské stráže překvapilo, že na březích nezůstával větší nepořádek.

Roušky nekontrolují

Nesprávná je představa, že stráž může postihovat rybáře například za to, že nemají obličej zakrytý rouškou. Takových oznámení přitom od veřejnosti dostávala středočeská organizace rybářů v posledních týdnech mnoho. Dodržování vládních opatření je totiž zcela v působnosti policie nebo strážníků, nikoliv rybářské stráže. Podobně je tomu i s rozděláváním ohňů nebo porušováním zákazu vjezdu aut.

„Strážci kontrolují platnost rybářského lístku, povolenky, způsoby lovu, tedy jakým způsobem dotyčný člověk chytá a jaké používá nástrahy. Samozřejmě prověřují i úlovky,“ vysvětlil postup Dušan Hýbner.

K pokutování na místě má rybářská stráž oprávnění. Ale kvůli složité administrativě zpravidla pouze okamžitě zadrží povolenku a prohřešek oznámí příslušnému městskému nebo obecnímu úřadu. Ty pak oznámení řeší v rámci správního řízení. Hlášení dostane i organizace, jíž je přistižený rybář členem. Ta mu pak zakáže rybařit.

Cizinci bez povolenky

V několika případech rybářská stráž odhalila i rybáře bez povolení. „Nelze je však nazývat pytláky, neboť nezpůsobili škodu vyšší než pět tisíc korun. Takových případů přitom v kraji přibývá,“ konstatoval Dušan Hýbner.

Zatímco před pár lety bylo neoprávněně lovících lidí ročně přistiženo ve středních Čechách mezi dvaceti až třiceti, nyní je to už téměř dvojnásobek.

„Prakticky vždy to jsou cizinci. To potvrdily i právě provedené kontroly. Odhalily zahraniční pracovníky, kteří nechodili do práce, protože továrny byly zavřené. Na březích popíjejí a pak je láká chytat. I když se mnoho cizinců vrátilo po zavedení restrikcí domů, stále jich tu zůstalo dost. Případy neoprávněného lovu zaznamenáváme především v regionech, kde je automobilový průmysl, tedy na Mladoboleslavsku, Kolínsku a také v okolí Brandýsa nad Labem, kde se však celkově situace s dodržování pravidel rybolovu rok od roku zlepšuje,“ řekl předseda středočeských rybářů.