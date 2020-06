V Podolí roste ruské kolo. Nikdo se nás neptal, tvrdí radnice i památkáři

Zatím nekompletní vyhlídkové kolo stojí na soukromém pozemku na parkovišti u botelu Racek v Praze 4 kousek od Vltavy.

Stavba nezůstala bez povšimnutí místních obyvatel, kteří zveřejnili několik fotografií ze stavby na facebookové skupině Podolí a okolí.

„Toto monstrum je něco příšerného. Nemohu tomu uvěřit.S tímto bude spojena hlasitá muzika a kdo ví, co ještě... A určitě to bude do delšího večera. Nechápu. Bylo to parkoviště a teď je tam občerstvení a toto monstrum,“ uvedla k fotografiím jedna z diskutujících.



Stavbu ruského kola umožnili majitelé botelu, kteří parkoviště pronajali firmě Lunapark Dykovský.

„Je to na našem pozemku, který jsme pronajali. Mají veškerá povolení i technické revize, více vám k tomu nemohu říci, musíte se obrátit na ně,“ řekl obchodní zástupce botelu Racek Karel Krejčí.



Pětatřicet metrů vysoké kolo bude stát na parkovišti do srpna společně s autodromem. A jejich provoz začne v sobotu.

„Dávali jsme ohlášení o dočasné stavbě na stavební úřad Prahy 4 o tom jak dlouho to zde bude stát a jaké práce zde budou probíhat. Lunaparky to běžně dělat nemusí, ale v případě ruského kola to raději děláme. Protože je to na soukromém pozemku, tak více k tomu dělat nepotřebujeme,“ řekla iDNES.cz Anna Dykovská z lunaparku Dykovský.



Podle mluvčího Prahy 4 Jiřího Bigase ale radnice o výstavbě nemá žádné informace.



„Oddělení pozemků, územního rozvoje a památkové péče nedostalo žádnou žádost od provozovatele této atrakce. Ani stavební odbor Prahy 4 v této věci žádné rozhodnutí ani jiné opatření nevydal, ani nedostal žádnou žádost,“ uvedl mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas s tím, že se tím budou zabývat.

K vyhlídkové atrakci by se měli vyjádřit také magistrátní památkáři, protože stojí v ochranném pásmu památkové rezervace. Budou proto posuzovat její vliv na panorama města.

„Dnes jsme o tom obdrželi informaci, takže prověřujeme jaká je skutečnost. Pokud to bude vyhodnoceno jako zařízení, nebo věc, podléhající stavebnímu úřadu, tak by k tomu mělo byt i naše stanovisko,“ řekl šéf magistrátních památkářů Jiří Skalický.



Před třemi lety soukromý investor plánoval postavit ruské kolo na Hořejším nábřeží na Smíchově. Šedesátimetrová atrakce pojmenovaná Prague Wheel měla stát 200 milionů korun, ale investor nezískal stavební povolení od památkářů.

Problém byl v tom, že mělo jít o dočasnou stavbu v památkové rezervaci, což podle Skalického nešlo povolit. Atrakce navíc měla výrazně zasáhnout do panoramatu památkové rezervace.