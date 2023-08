Vodáci v Troji dostanou nový kanál i tréninkové centrum, kůň musí ustoupit

Trojské proměny Proti povodni. Některé práce v Troji již proběhly. Nedávno skončila sanace a prodloužení odlehčovací stoky, přesunutí výpusti, rekonstrukce dna a levé dělicí zdi slalomové dráhy. Za to hlavní město zaplatilo 108,8 milionu korun. Šlo o jedno z řady opatření, jež mají ochránit město před povodněmi. Oblasti se dotýká i projekt Divoká Vltava, k němuž je aktuálně hotová studie. Jde o revitalizace řeky (divoká Vltava), trojského nábřeží s protipovodňovou ochranou zoologické zahrady a propojení z Papírenské ulice. Souvisí to s projektem obnovy Trojské kotliny a Císařského ostrova. Mimo jiné v jeho rámci budou třeba vltavské břehy upraveny do stavu, v jakém se nacházely zhruba před sto lety. (boh)