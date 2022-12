Odpůrce a zastánce nového železničního mostu na Výtoni se utkají v Rozstřelu

Správa železnice koncem listopadu představila návrh vítězného projektu, podle kterého má být přestavěný železniční most na pražské Výtoni. Adam Scheinherr by starý železniční most raději zrekonstruoval, Pavel Paidar ale poměrně kritizovaný návrh hájí.

Z původní konstrukce památkově chráněného mají zůstat pouze původní kamenné pilíře. Nový most vyjde na zhruba dvě miliardy korun.

Vítězný architektonický návrh předložilo studio 2T Engeneering, které porazilo jedenáct konkurenčních. Některé počítaly s tím, že by stávající konstrukce na svém místě zůstala nebo že by vznikl zcela nový železniční most a stávající konstrukce sloužila vedle jako lávka pro pěší. Paidar však uvedl, že zachovat jeho původní konstrukci je problematické.

„Musela by tam být jedna kolej. Kdybychom chtěli přidat druhou, muselo by být přes 70 procent prvků vyměněno nebo opraveno. Prakticky bychom tak museli celou ocelovou konstrukci dělat novou,“ řekl.

Nespokojení s návrhem

Podle některých však není návrh nového železničního mostu pod Vyšehradem zdařilý pro význam a historický kontext místa. Současný návrh se nelíbí například iniciativě Zachraňme Železniční most, která vznikla před čtyřmi lety z obavy před zbouráním mostu. „Vítězná podoba mostu silně naruší panorama Prahy tak, jak ho známe,“ uvedli její zástupci na Facebooku.

Klub Za starou Prahu připomněl, že jednání komise bylo součástí soutěžního dialogu ve dvou kolech, který nebyl soutěží podle podmínek České komory architektů. „Byl dialogem k výběru zpracovatele další dokumentace dle zásad a podmínek zadavatele. Soutěžní dialog byl veden podle zákona pro zadávání veřejných zakázek,“ řekl klub.

Klub také trvá na zachování snášených konstrukcí a jejich použití na jiném adekvátním místě. Podle zástupců klubu musí být zachování památkově chráněného mostu prioritou.