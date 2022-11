Domov pro seniory vyroste na jednom z nejlepších pozemků, říká Udženija

Jaké největší problémy či výzvy před vámi v tomto volebním období v Praze 2 stojí?

Naprosto kriticky nám chybí místa v domovech pro seniory. A situace se rok od roku stále zhoršuje. V současné době jich máme pouhých 72 včetně čtyř hospicových lůžek. A na jedno takové místo teď čeká pět klientů. Ten přetlak je obrovský. Naše domovy pro seniory jsou navíc ve starých bytových domech na Vinohradech. Pro dnešní požadavky jsou tedy absolutně nedostatečné.

Jak to chcete řešit?

Již jsme zahájili projekt Nový domov, kdy jsme vytipovali pozemek ve vlastnictví Prahy 2, aby zde v budoucnu vznikl nový objekt pro seniory. Jedná se o v současné době jeden z nejlukrativnějších stavebních pozemků v Praze, po kterém by určitě skočil každý developer. My jsme ho však dlouhodobě chránili právě pro případ, že bychom potřebovali zbudovat takové zařízení nebo třeba školu. Pozemek se nachází v Italské ulici, z jedné strany budou mít senioři výhled na Pražský hrad a z druhé na Riegrovy sady. A z bývalého domova pro seniory bychom následně rádi udělali znovu městské byty.

V jaké fázi je vznik nového domova?

Studii proveditelnosti už máme za sebou a momentálně se snažíme získat územní rozhodnutí. Za úspěch budu považovat, pokud v tomto volebním období začneme stavět. Součástí domova pro seniory by měla být také služba takzvaného týdenního stacionáře, o který je v poslední době stále větší zájem.

Jak týdenní stacionář funguje?

Je to tak, že seniora má za běžných okolností jeho rodina doma, ale pokud by se například stalo, že se o něj nebude moci týden nikdo postarat, tak jej příbuzní mohou dočasně svěřit do péče v takovém zařízení.

Když už jsme u sociální problematiky, jaká je u vás momentálně situace s narkomany, se kterými je v širším centru Prahy problém? Plánujete nějak změnit přístup k nim v tomto volebním období?

Dlouhodobě se nám daří vždycky tento problém zažehnat, když se v nějaké lokalitě rozšíří. Víme, že jedním z takových ohnisek je I. P. Pavlova, tam to naši pracovníci monitorují. I nadále nesouhlasíme s tím, aby nám sem někdo umisťoval další kontaktní centra, protože adiktologických služeb máme na našem území oproti jiným městským částem už teď dost. Podle mě by velmi pomohlo rozšířit terénní služby, jako jsou různé sanitky.

Noví starostové Pražská redakce MF DNES přináší sérii rozhovorů s novými a staronovými starosty z hlavních městských částí v metropoli. Hlavními tématy jsou nejen současné problémy Pražanů, ale i stabilita koalic a výhled do budoucnosti, jak chtějí nově zvolení zástupci veřejnosti svá území dále rozvíjet.

Zmiňovala jste I. P. Pavlova. V létě se opět objevila staronová petice „Ípák pro lidi“, která požaduje bezpečnější řešení této rušné křižovatky. Jaká je její budoucnost?

I. P. Pavlova je nejzatíženější křižovatka v Praze, a to jak pro chodce, MHD i automobilovou dopravu. A k tomu se nachází v samotném centru města. Změna je v tomto případě mimořádně těžká, dokud přes křižovatku stále vede tranzitní doprava. A to nejen ta přes magistrálu, ale také mezi oběma břehy Vltavy.

O to víc mě mrzí, že nový most, který se má stavět v Podolí, bude jen pro MHD a řidiči budou řeku i nadále přejíždět buď po Barrandovském mostě, nebo přes Prahu 2. Podařilo se nám s IPR (Institut plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy, pozn. red.) vyjednat alespoň částečnou rekonstrukci I. P. Pavlova, která už v tuto chvíli probíhá. Ta přinese více zeleně, protože křižovatka připomínala v létě betonovou výheň. Předělávají se ale také chodníky, aby tam mohli chodci pohodlně chodit a bezpečněji přecházet.

Médii proběhla zpráva, že radnici Prahy 2 došla trpělivost s elektrokoloběžkami. Proč ale až nyní, když problém se špatně zaparkovanými koloběžkami či nebezpečnou jízdou je tady už delší dobu?

My se problém dlouhodobě snažíme řešit. Nechtěla jsem ale, aby to bylo předmětem politických soubojů před volbami. Po ustanovení nově rady jsme kontaktovali provozovatele koloběžek a požádali jsme je, aby některé špatně zaparkované do 24 hodin odstranili, což neudělali. Takže jsme jim je posbírali my. Pak už pochopili, že s námi musí začít komunikovat, že chceme nonstop někoho na telefonu.

Provozovatelům se ale například na vymezení parkovacích míst v některých městských částech už podařilo dohodnout. Jednají už také s vámi?

Ano, a dokonce už jsme vytipovali zhruba třicet míst, kde by ty koloběžky mohly parkovat. Do dnešního dne nám to ale Technická správa komunikací nepotvrdila. Navíc stále chybí jakékoliv celoměstské řešení.

V minulém roce se vyhláškou omezilo pití alkoholu na náplavce. Jste spokojená s tím, jak to tam nyní vypadá?

Tou nejvhodnější cestou podle mě je co nejvíce nabádat lidi k vzájemné ohleduplnosti. Tato cesta se mi libí mnohem víc než nějaké zákazy a restrikce, ale samozřejmě chápu občany, kteří tam opravdu bydlí a každou noc jim pod oknem hulákali lidi. Stížností od lidí, kteří tam bydlí, je teď mnohem méně a musím konstatovat, že pro mě jako pro starostku i pro radnici musí být vždy prioritní lidé, co tady žijí.

Živým tématem v Praze jsou v posledním roce městské byty. Konkrétně ty prázdné, kterých je velmi mnoho. Bude Praha 2 nějak měnit strategii jejich zabydlování?

Vůbec ne. Momentálně není ani jeden jediný volný byt, který by byl připravený k bydlení a nebyl buď nabídnutý do aukce, nebo použitý pro sociální bydlení. Na začátku září jsme takových bytů například měli 34. IPR ve své statistice navíc uvádí, že Praha 2 je na špici městských částí ohledně tempa oprav bytů. Povedlo se nám konkrétně opravit za jediný rok 144 bytů, což je v průměru jeden byt za 2 až 3 dny. Praha 2 navíc s byty nemá žádné kauzy, jako je tomu třeba v Brně, za což mimo jiné vděčíme našim veřejným aukcím.