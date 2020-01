Roční dítě se zamklo v autě, matka mu dala klíčky na hraní

V neděli okolo třeti hodiny odpoledne zavolala na tínovou linku policie čtyřiatřicetiletá žena s tím, že se její dítě zamklo v autě na parkovišti u hobbymarketu v Praze 9.

„Po příjezdu jim oznamovatelka řekla, že při ukládání nákupu do zavazadlového prostoru vozidla, posadila svoje dítě do autosedačky, dala mu do ruky klíče a zavřela dveře,“ uvedla mluvčí policie Hana Křížová.

Podle policie si dítě si s klíči hrálo a náhodou se mu podařilo vozidlo uzamknout. Toho si ale žena nevšimla a po vyložení nákupu zavřela kufr.

Policisté proto se souhlasem matky rozbili okno a dítě jí předali.

„Není to určitě jediný takový případ, proto bychom touto cestou rádi upozornili i další rodiče, aby nedávali dětem na hraní klíče od vozidla, i když je to třeba jen na malou chviličku,“ dodala Křížová.