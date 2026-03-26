Projekt na území Karlína a částečně Libně má díky radnici Prahy 8 zelenou v následujícím období.
„Start projektu by mohl být ještě v průběhu letošního roku a trvat má 12 měsíců. Hlavní město Praha je chce vyzkoušet na území Karlína. Na dopravní komisi jsme navrhli rozšíření provozu i do Libně,“ vysvětlil radní pro dopravu Prahy 8 Martin Jedlička.
Nový záměr navazuje na pilotní projekt nasazení robotů rozvážejících jídlo. Ten odstartoval loni v prosinci a zatím se s ním počítá do konce letošního roku. Tři stávající stroje doplní podle Jedličky dalších pět.
Podle radnice vozítka během čtvrt roku rozvezla 130 objednávek, průměrná doba doručení byla 14 minut. Operátoři nezaznamenali žádný incident, pouze třikrát museli zasáhnout kvůli překážkám, které robot nedokázal bezpečně objet.
„Dosavadní provoz tak potvrzuje bezpečný průběh pilotního projektu a poskytuje první zkušenosti s fungováním této technologie v reálném městském prostředí,“ řekl starosta Prahy 8 Ondřej Gros.
Jako uvaření jedné konvice
Doručování objednávek roboty v Karlíně je premiérou ve střední Evropě. Vozítka jsou plně elektrická a podle dat společnosti Starship Technologies jejich provoz v Evropě ušetřil už více než 700 tun emisí CO2.
Každé doručení přitom spotřebuje jen tolik energie, kolik je potřeba k uvaření jedné konvice vody. V dlouhodobém horizontu to znamená méně emisí a méně aut v ulicích.
2. prosince 2025