Za smrt policisty ve smeteném autě na magistrále dostala řidička 13 let

10:34

Řidička Jitka Rudovičová, která předloni na pražské magistrále narazila do policejního auta, dostala u soudu 13 let vězení za obecné ohrožení. Poté bude mít na deset let zákaz řízení. Při nehodě zemřel policista a další dva se zranili, pachatelka byla opilá. Mimořádně riskantní jízdou po magistrále ohrožovala i další vozy.