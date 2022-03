Rozepni mi pouta a půjdeme domů, vyzval strážníka opilec sršící vulgaritami

„Velmi rychle se uklidněte,“ vyzvali nejprve městští policisté nervózního cestujícího v taxíku. Tomu se zřejmě nelíbilo, že si strážníci vybrali ke kontrole právě vozidlo, ve kterém jel domů. Spokojený byl naopak s tím, že si policisté pořizují videozáznam celé události. „Okamžitě to nahrávejte, já to chci,“ řval na strážníky muž pod vlivem.

Strážníci po opilci poté chtěli, aby prokázal svou totožnost. „Stačí, když mi to nadiktujete.“ Místo diktování se však muž rozeběhl a utíkal z místa pryč. Policisté museli k jeho zastavení použít donucovací prostředky.

Opilec si zřejmě vůbec nepamatoval, co se před chvílí stalo, jelikož strážníkům řekl, že kdyby se ho někdo zeptal na jméno, tak by ho samozřejmě řekl. „Ale my jsme se ptali,“ ubezpečoval ho strážník. „Vážně? Vy jste magoři,“ odvětil mu muž.

To je tak, když neumíte pít a ani se chovat

Strážníci muži nasadili pouta a trpělivě čekali, až přijede záchranka. Opilec se mezitím válel po zemi a pokračoval ve svém monologu. „Já se potřebuju převlíknout, ale to nejde, je to strašně těžký. Proč jste mi tohle udělali?“ řve na videu na hlídku. Ta mu vysvětluje, že pokud podle jeho názoru proběhlo jednání nestandardně, může si stěžovat.

„Proč bych měl chtít napsat stížnost? Ty mi rozepneš pouta a půjdeme v klidu,“ představil strážníkům opilec svůj plán. Poté si však vzpomněl, že že ho bolí ruce, které má spoutané.

„Víte, že jste mě vykloubili obě dvě lopatky? A víte jak to bolí a co vás to bude stát?,“ vyhrožoval muž městským policistům. Nakonec však obrátil kartu. „Vlastně nic, protože jste k*rva hodně dobrej chlap, já vás miluju,“ vyznal se strážníkovi.

Muže si poté převzala záchranná služba. „Nepůjdu na ošetření, půjdu na Bohemku ty vole,“ zakončil svůj projev.