Řidič jel na žlutou a usmrtil chodce, který šel na červenou. Hrozí mu osm let

„Byla to velká chyba. Spěchal jsem. Velice špatně jsem zhodnotil situaci před křižovatkou, ještě jsem přidal. Bylo to proto, že mi hrozilo, že nedojedu do dalšího místa včas, což by pro mě mohlo resultovat ve ztrátu práce,“ řekl v jednací síni sedmatřicetiletý Petr Hlinský. Osudného 7. srpna po sedmé hodině ranní řídil dodávku Mercedes Tino.

Když se při příjezdu ke křižovatce podíval na semafor, spatřil tam prý ještě zelenou. „Oranžovou jsem vůbec neviděl. Kdybych ji viděl, tak to klidně přiznám. V tu chvíli jsem se díval před sebe a pána jsem bohužel přehlédl.“

Podle státního zástupce Šimona Vavrečky jel muž před srážkou s chodcem nedovolenou rychlostí 103,9 kilometrů v hodině. „Nerespektoval světelný signál se žlutým světlem 'pozor' a nezastavil vozidlo před dopravní značkou příčná čára souvislá, čímž hrubě porušil zákony o bezpečnosti dopravy,“ konstatoval žalobce.

Dopravní předpisy podle něj porušil také třicetiletý chodec, který se před vstupem na přechod nerozhlédl a přecházel na světelný signál 'stůj'. Vážným zraněním na místě podlehl.

Obžalovaný řidič řekl, že s průběhem nehody tak, jak ho popisuje obžaloba, souhlasí. „Tam asi není co rozporovat. Cítím se být vinen tak, jak je v obžalobě uvedeno. Jediné, co bych rozporoval, je právní kvalifikace. Po diskuzi s obhájcem jsme se dohodli, že by bylo adekvátní žádat o překvalifikaci z třetího na první odstavec,“ prohlásil Hlinský.

V prvním odstavci hrozí pachateli za usmrcení z nedbalosti maximálně tři roky vězení. Ve třetím, kde je uvedeno hrubé porušení například zákonů o dopravě, je horní sazba trestu citelnější – až osm let.

§ 143 Usmrcení z nedbalosti (1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. ... (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony.

U soudů dostal už tři zákazy řízení

Sedmatřicetiletý řidič pracuje pro pražskou společnost Film Drivers, zaměstnavatel je s ním údajně spokojený. Hlinský uvedl, že případný zákaz řízení by pro něj znamenal problém, protože má exekuce a splácí statisícové dluhy. Například manuální práce mu nevyhovuje kvůli zdravotním problémům se zády. Je nemajetný, vydělává zhruba 20 tisíc korun měsíčně a přespává v otcově kanceláři.

V kartě řidiče má podle soudu šest záznamů. V minulosti dostal třikrát zákaz řízení, naposledy v roce 2016. V té době jako profesionální řidič ještě nepracoval.

Hlinský přiznal, že křižovatku, kde ke smrtelné nehodě došlo, znal, protože místem neprojížděl poprvé. Doplnil, že ten den bylo hezké počasí. Policisté nezjistili, že by před jízdou pil alkohol. Řidičský průkaz mu po havárii zůstal a od té doby podle svých slov najezdil bez prohřešků dalších zhruba 30 tisíc kilometrů.

V průběhu soudu nezaznělo, že by rodina usmrceného chodce chtěla od Hlinského nějaké odškodnění. Řidič sdělil, že se prostřednictvím obhájce pokoušel s příbuznými oběti spojit. „Snaha tam byla, pokud jsem to správně pochopil, ale protistrana to nežádala,“ dodal.

Obhájce upozornil, že znalkyně z oboru toxikologie nezodpověděla v posudku dotaz ohledně toho, jaký vliv mohlo mít na řidičské schopnosti jeho klienta požití látky kratom. Jde o asijský povzbuzující prostředek z rostliny příbuzné kávovníku. O látce se také hovoří jako o „rekreační droze“, na seznamu návykových drog podle Ministerstva zdravotnictví není.

Hlavní líčení, které dnes trvalo zhruba hodinu, odročil předseda senátu na červen. Avizoval, že by na příštím jednání mohl zaznít rozsudek.