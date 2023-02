Řidič vykázal ženu s kočárkem z autobusu, zaměstnavatel se ho zastal

Incident se odehrál v pondělí 30. ledna před 12. hodinou v autobusu 103 v pražských Ďáblicích. Do prostor vozidla nastoupila žena s kočárkem, přestože uvnitř autobusu už jedna cestující s kočárkem byla. Řidič druhou ženu proto z vozidla vykázal.

Jeho rozhodnutí ale spustilo protesty obou žen. Ve videu se označují za „maminky s kočárky“, postup šoféra považují za bezcitný. Lucie Ch., která video natáčí, argumentuje nízkými teplotami na ulici, později také i potřebou dětí spát.

Zásah policie

Dovolává se i pomoci ostatních přihlížejících a kritizuje jejich nečinnost, ti ale jen bezradně krčí rameny. Řidič mezitím strategicky ustupuje zpátky do kabiny, kde na ženy volá policii.

„Já odmítám vystupovat na mráz s dětmi, to je strašné,“ zlobí se Lucie Ch.

Žena s kočárkem, která do autobusu nastoupila jako druhá, po příjezdu policistů vůz opustila a odjela jiným spojem. Situace se tak formálně vyřešila, policisté však na místě museli zůstat, protože Lucie Ch. byla ze situace rozrušená.

Policisté se s ní na záběrech šestnáctiminutového videa snaží komunikovat. Dialog je ale zmatečný a k uspokojení ženy nevede. Prohlásí, že je otřesená a zklamaná přístupem a chováním policie, která se jí snaží vysvětlit, že pro ni nic víc udělat nemůže.

„Nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina s tím, že ženy s kočárkem porušily přepravní řád, na který policie nemá žádný vliv. Jedná se totiž o soukromou společnost.

„Kdyby se stala dopravní nehoda, jeden z kočárků by to mohl nějakým způsobem odnést. Omezení na počtu je z důvodu bezpečnosti. Prostor je určen pouze pro jeden kočárek, to se paní nelíbilo. Pro nás jako pro policii ale k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo,“ doplnil.

Podle Hrdiny navíc Lucie Ch. nepodala žádné oznámení, policie se situací tudíž dále nezabývá. „Zasahující policista se celou dobu choval slušně a profesionálně, snažil zjistit, co paní chce a potřebuje, a co se na místě odehrálo,“ zhodnotil výkon kolegy mluvčí.

Různorodé reakce

Na svém facebookovém profilu, kam Lucie Ch. videa nahrála, sklidila mimo podpory i četnou kritiku. V komentářích pod jejími příspěvky se diskutující hádají, zda je její reakce adekvátní situaci. Mnozí z nich s jejím chováním nesouhlasí a označují ji za hysterickou, někteří se ale rozrušené ženy zastávají.

V přepravních podmínkách je totiž uvedeno, že na vyhrazené plošině může být maximálně jeden dětský kočárek nebo vozík pro invalidy, ale pověřený pracovník dopravce může výjimku povolit. Tento detail vyvolal diskuzi o vhodnosti rozhodnutí řidiče o vykázání cestující s kočárkem.

Dopravce přeškolí všechny řidiče

K situaci se vyjádřila i Československá státní automobilová doprava Střední Čechy (ČSAD SČ), která řidiče zaměstnává.

„Úvodem je potřeba zdůraznit, že řidič postupoval v souladu s platnými přepravními podmínkami PID. V autobusu je vyčleněn přímo prostor pro kočárek nebo invalidní vozík. Z důvodu obavy o bezpečnost další cestující s kočárkem i ostatních cestujících řidič proto takto postupoval a omezil nástup druhého kočárku,“ napsal na dotaz serveru iDNES.cz ředitel společnosti Štěpán Ševčík.

„Podstatnou a rovněž důležitou částí vzniklé situace je samozřejmě i chování samotného řidiče a jeho přístup při řešení této situace. Řidič byl při osobním pohovoru poučen, aby i v budoucnu vždy dodržoval zásady slušného chování a projevil větší toleranci při nástupu dalšího kočárku v případě poloprázdného autobusu,“ vyjádřil se ředitel.

Podle něj se o problematice přepravy kočárků často diskutuje i v odborných kruzích, kdy se vždy dostávají do střetu stanovené přepravní podmínky s tolerancí či ochotou řidiče umožnit přítomnost dalšího kočárku.

„Celá situace nás samozřejmě mrzí. Rádi bychom, aby takovýchto případů, zvlášť takto vyhrocených, bylo co nejméně. Většina řidičů by se asi zachovala jinak, další kočárek by povolili, protože tam žádné riziko asi není. Opravdu je ale nutné respektovat rozhodnutí řidiče, který pak nese zodpovědnost za to, pokud se něco stane,“ řekl serveru iDNES.cz mluvčí Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) Filip Drápal.

ROPID o incidentu hovořil s dopravcem. Podle Drápala dopravce všechny řidiče znovu přeškolí, aby se k cestujícím chovali maximálně slušně a aby pochopili specifické situace – jako třeba tu, která se stala Lucii Ch.

„S paní jsem mluvil. Dohodli jsme se, že budeme dál komunikovat, aby jak maminky s dětmi, tak i řidiči věděli, jak se mají v těchto situacích chovat,“ uzavřel mluvčí.