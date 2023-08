Říčany postaví vizionářskou základní školu, bude největší dřevostavbou v Česku

Elegantní, inteligentní a rekordní. To jsou přívlastky, které budou zdobit základní školu v Říčanech. Ambiciózní komplex za osm set milionů korun poskytne dětem luxusní vzdělávání. Expandujícímu městu na Praze-východ se nakonec podařilo plán novostavby areálu devítileté „základky“ na Komenského náměstí dotáhnout do zdárného konce a ještě v létě by měla oznámit jejího zhotovitele.