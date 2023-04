Roky opuštěný dům v Říčanech po 20 letech ožije, přesídlí tam silničáři

S budovou a rozsáhlými pozemky si politici nevědí rady už neuvěřitelných 23 let. Dům za 55 milionů korun začal stavět Středočeský kraj po roce 2001, na dalších 22 milionů přišla příjezdová cesta, kanalizace i další sítě.

Navíc celé ty roky se o areál musí hejtmanství starat s péčí „řádného hospodáře“, a tak je třeba udržovat cestu, pozemky, střechu objektu, provádět čištění okapových svodů a udržovat další zařízení domu. To vše stojí další miliony.

Od počátku měla budova sloužit jako sídlo cestmistrovství. To se tam ale nikdy nenastěhovalo. První středočeský hejtman Petr Bendl (ODS) pro MF DNES už dříve odpovědnost odmítl s tím, že samotný projekt i investice, stejně jako výběr dodavatele stavby, byly schváleny ještě předtím, než tehdy správa silnic přešla pod Středočeský kraj, jenž v roce 2000 vznikl.

V té době nově vytvořená hejtmanství převzala některé kompetence bývalých okresních úřadů a státu, spolu s tím i závazky, jako je například tato stavba, kterou kraj musel také zaplatit.

„Od samého začátku s tím byl problém,“ řekl Bendl. Kraj podle něho tehdy zjistil nesrovnalosti ve fakturách za provedené stavební práce a vše skončilo mnohaletým soudním sporem. V reakci na to byl propuštěn tehdejší ředitel Správy a údržby silnic.

„Když jsme v roce 2008 prohráli volby a na kraji končili, byl objekt zakonzervovaný a hledalo se jeho využití, ve hře byl i prodej,“ vzpomínal bývalý hejtman.

Jenže mezitím uběhlo dalších skoro 15 let a ve vedení kraje se vystřídali David Rath, Zuzana Moravčíková, Josef Řihák, Miloš Peterai i Jaroslava Pokorná Jermanová. Teď to však vypadá, že by konečně proinvestované peníze mohly dostat nějaký smysl. MF DNES totiž zjistila, že Středočeský kraj začal o objektu jednat s městem Říčany.

„Překvapuje mě, že využití budovy nikdo před námi pořádně neřešil,“ říká krajský radní za oblast silniční dopravy Karel Bendl z ODS. Podle něho má kraj s domem i přilehlými pozemky velké plány.

Stávající budova a krajské pozemky mají sloužit jako základ pro další stavby. „Chceme tam investovat i do dalších budov a postupně sestěhovat cestmistrovství s celým jeho zázemím, které se dnes nachází v centru Říčan. Dále tam plánujeme přestěhovat ředitelství Krajské správy a údržby silnic, které nyní rovněž sídlí v jiné budově v Říčanech,“ říká radní Bendl.

K těmto budovám ještě přistaví nové výjezdové stanoviště středočeské záchranné služby pro zdejší oblast. „Pozemek je relativně velký a zasíťovaný, takže se pro všechny tyto účely hodí. Teď se připravuje zadání pro projektanty, kteří nám zakomponují stávající roky osamocenou budovu do celého komplexu tak, aby se nám tam vešly všechny plánované stavby,“ uvedl Bendl.

Kraj už kvůli chystané investici zahájil jednání s vedením Říčan, které musí připravit potřebnou změnu územního plánu. „Jsme v koordinaci a na změně územního plánu již pracujeme,“ potvrdil starosta Říčan David Michalička.

V plánu je park

„Vítáme, že se začalo něco dělat, protože máme zájem na tom, aby se do budoucího areálu přestěhoval současný provoz cestmistrovství, který se nachází u Mlýnského rybníka v centru města,“ říká Michalička.

Tyto pozemky má podle uzavřeného memoranda směnou získat město, které v této záplavové oblasti vytvoří park. Říčany by teoreticky mohly časem využívat i administrativní budovu po Krajské správě a údržbě silnic, například ke vzdělávacím účelům.

Podle Bendla by bylo ideální, kdyby se podařilo provést změnu územního plánu a souběžně připravit projektovou dokumentaci a získat povolení. Po následné soutěži dodavatele by se mohlo hned začít stavět. I stávající budova, i když byla postavena bytelně a nijak zvlášť nechátrá, bude potřebovat určitou rekonstrukci. „Přece jen zub času zahlodal,“ dodal radní.