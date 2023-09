Retro muzeum nabízí exkurzi do školní třídy a vzpomínku na slabikář s Emou

17:38

Třída, na kterou povinně z místa nad katedrou dohlížel obraz prezidenta republiky Gustáva Husáka. K tomu staré učebnice, slabikáře, školní sešity anebo žákovské knížky. Připomenout si atmosféru školy z časů normalizace 70. až 80. let lze ve čtvrtém patře obchodního domu Kotva. Když si pospíšíte a stihnete to do 4. září, budou mít až dvě děti v doprovodu dospělého vstup zdarma.