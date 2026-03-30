Kolaps dopravy v Řepích. Kvůli zavření krátkého úseku stojí řidiči v kolonách

Na vině je rekonstrukce poměrně krátkého úseku v křižovatce ulic Na Chobotě a Engelmüllerova, u sportovního centra, která vede k tramvajové točně. V místě se navíc staví nový dům. Na objízdné trase jsou navíc instalovány semafory.
„ V 7:15 jsem vyjela z ulice Halenkovská a v 7:57 se mi úspěšně podařilo dojet alespoň k Penny,“ píše jedna z diskutujících na sociálních sítích. Zpoždění mají autobusy, auta stála v kolonách. S kritikou nešetří ani další.
Jindy sotva sedmiminutový úsek z Halenkovské k tramvajové točně v pondělí ráno trvalo projet skoro půl hodiny. Kvůli rekonstrukci jsou přesunuty autobusové zastávky, objízdná trasa vede ulicí Žalanského a Galandovou. Opatření má vliv ale i na opačný směr. Od Sobína se auta sunula krokem přes Halenkovskou a dál směrem na Zličín.
Omezení, které v Řepích potrvá až do konce května, se dotýká sedmi linek autobusů.
Výrazné změny čekají na cestující využívající linky číslo 164, 180, 214, 279 a noční spoje 904, 952 a 957. Všechny tyto spoje jsou v oblasti Řep vedeny po objízdných trasách.
V obou směrech dochází k dočasnému zrušení zastávek Sídliště Řepy (pro linky 180 a 214) a dále zastávek Škola Řepy a Sportovní centrum Řepy pro linku 164.
Jako náhrada jsou pro většinu dotčených linek (180, 214, 904, 952, 957) v obou směrech nově zřízeny zastávky v ulici Škola Řepy. Pro linku 279 je tato zastávka zřízena pouze ve směru na Sídliště Řepy.
Cestující nočními linkami by si měli dát pozor také na přesun nástupní zastávky Sídliště Řepy, která se dočasně nachází v místě pravidelné výstupní zastávky na opačné straně obratiště.