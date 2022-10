Mají jen silácké řeči, míní o nové koalici v Praze 5 starostka Zajíčková

V letošních komunálních volbách Zajíčková se svou ODS skončila druhá za Prahou 5 sobě o pouhých šest setin procenta hlasů. Obě strany si z voleb shodně odnesly deset mandátů. Nově vzniklá Praha 5 sobě plánuje koalici postavit s Piráty a SEN 21. Ti mají dohromady tu nejtěsnější většinu 21 křesel ze 41.

Na tuto okolnost ihned také Zajíčková poukázala.

„Povolební tanečky politiků na Pětce jsou zatím kostrbaté. Těsné rozložení sil přináší hned na začátku nového období patovou situaci, což pro dlouhodobé fungování města není šťastné. Silácké řeči politických nováčků by měla vystřídat snaha o sestavení takového zastupitelstva, které bude schopné pro město pracovat a hlavně vydrží stabilní,“ rýpla si Zajíčková.

Kromě ní bude proti této koalici v novém volebním období stát i ostřílený politik Petr Lachnit (ANO).

„Jsme přesvědčeni, že s většinou 21 mandátů můžeme prosadit náš program a splnit voličské přání změny v Praze 5,“ říká lídr Prahy 5 sobě a pravděpodobně budoucí starosta Jaroslav Pašmik.

Pražské koalice Praha 1: Zatím není jasno. Koalice, ale nejspíš bude bez vítězné Praha 1 sobě. Praha 2: Koaliční smlouvu už podepsala ODS s TOP 09 a ANO.

Praha 3: Zatím není jasné. V koalici, ale zřejmě bude vítězná TOP 09+STAN s podporou Žižkov sobě. Praha 4: Na koalici se dohodla ODS s TOP 09 a ANO.

Praha 5: Na koalici se dohodla Praha 5 sobě s Piráty a SEN 21.

Praha 6: Koalici vytvoří uskupení ODS+KDU-ČSL s Prahou 6 sobě a STAN s podporou Zelených.

Praha 7: Povládne Praha 7 sobě.

Praha 8: Na koalici se dohodla ODS s ANO, TOP 09, STAN a Patrioty pro Prahu 8.

Praha 9: Zatím není jasné. V koalici, ale bude vítězná koalice Společně pro Devítku (ODS+TOP 09).

Praha 10: Vládnout pravděpodobně bude Společně pro Prahu 10 (ODS a TOP 09) s Piráty.

V jeho prospěch může hrát špatná zkušenost Pirátů s ODS z předchozího volebního období, která by je mohla odradit od opouštění koalice s Prahou 5 sobě.

Pašmika nečeká lehká práce. Zdědil například čtvrť Anděl plnou narkomanů a problémy kolem adiktologických center, které bude muset s obyvateli řešit. K tomu navíc kritický nedostatek míst ve školách, zejména v oblasti Košíř.

Konec jedné éry

Dalším dosluhujícím starostou mířícím do opozice je Ondřej Kolář (TOP 09). Post starosty Prahy 6 zastával osm let. V letošních volbách už ale ani nebyl lídrem své strany, která skončila s velkým odstupem za koalicí ODS a KDU-ČSL. Volební komentátoři předpokládali, že ODS naváže na spolupráci v radě s TOP 09 z minulého volebního období.

Podle lídra vítězné koalice, a pravděpodobně příštího starosty Jakuba Stárka, to byla TOP 09, kdo odmítl nabídku na účast v předvolební koalici.

A účastna nebude TOP 09 ani na koalici povolební, jelikož vítězné uskupení už uzavřelo memorandum o spolupráci s Prahou 6 sobě a Starosty s podporou Zelených.

„Kdybychom vstoupili do koalice na bázi SPOLU, tak by na Praze 6 TOP 09 neměla do voleb lídra. Po zralé úvaze jsme se pro zachování integrity TOP 09 rozhodli jít do voleb samostatně s tím, že existovala domluva s panem Stárkem o spolupráci na půdorysu koalice SPOLU po volbách, což se úderem sobotní půlnoci ukázalo, že neplatí,“ říká Jan Chabr (TOP 09), člen zastupitelstva Prahy 6 a hlavního města Prahy a dosluhující pražský radní pro oblast majetku.

Podle Stárka celkově vyšla pro agendu v Praze 6 lépe spolupráce se stranami, se kterými ODS a KDU-ČSL uzavřely memorandum. Syna známého disidenta Františka „Čuňase“ Stárka čekají starosti s tradičně přetíženou Bělohorskou a Patočkou ulicí, které nešťastně rozdělují Břevnov.

Vlasta na Praze 10 asi skončí v opozici

Podobná cesta jako Koláře a Zajíčkovou čeká pravděpodobně Renatu Chmelovou (Vlasta) v Praze 10, i když oficiálně už starostkou není. Koncem června ji zastupitelstvo odvolalo z pozice starostky i s tehdejším místostarostou Davidem Kašparem (STAN). Celá koalice Vlasta následně odešla do opozice. Odvolání tehdy podpořily všechny strany kromě Vlasty, tedy ODS, TOP 09, ANO i Piráti.

Koalice Vlasta vedená právě Chmelovou skončila v komunálních volbách v Praze 10 druhá. Chmelová však neuspěla ani v senátních volbách, kde ji porazil kardiochirurg Jan Pirk (KDU+ODS+TOP09).

Nová koalice v Praze 10 už se pomalu rýsuje. „Nějaký obrys už máme se Společně pro Prahu 10 (ODS+TOP 09), ale ještě pořád vyjednáváme,“ sděluje lídryně Pirátů v Praze 10 Jana Komrsková. Před starostou, který pravděpodobně vzejde z dohody těchto tří stran, stojí mimo jiné výzva v podobě rekonstrukce rozpadající se budovy radnice.