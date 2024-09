Ikonický výdech z metra navzdory protestům zbourali, nahradí ho nový

Rekonstrukce na náměstí Jiřího z Poděbrad pokračuje a podle starosty Prahy 3 Michala Vronského jdou práce podle stanoveného harmonogramu.

„Rozhodnutí o nové podobě výdechu se odvíjelo od více kritérií, přičemž prioritou byla celková obytná kvalita náměstí, jehož nová podoba byla součástí veřejné debaty přes dvacet let,“ řekl pro server iDNES.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Starosta Prahy 3 Michal Vronský popsal, že u starého výdechu bylo problematické, že znečištěný vzduch z metra proudil do stran a na zem. Podle něj to poškozovalo okolní stromy a trávník. „Problematická byla také souvislost s farmářskými trhy, protože pouštět do prostoru farmářského tržiště vydýchaný vzduch z metra není dobře možné,“ vysvětlil Vronský.

Zachraňte ikonický výdech, vyzýval otevřený dopis

O zachování výdechu se v březnu zasadila skupina architektů a historiků architektury ve spolupráci se spolkem Za Prahou. Společně zveřejnili otevřený dopis, jenž byl adresovaný náměstkům primátora Zdeňku Hřibovi (Piráti), Petru Hlaváčkovi (Starostové) a Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09). Autoři dopisu připomínali, že výdech je kvalitní umělecké dílo.

„Skupina lidí, kteří si přáli tento původní výdech nahradit modernějším a kompaktnějším řešením, byla větší, ale i původní podoba výdechu měla své zastánce,“ dodal Hofman.

Architekt Zdeněk Lukeš zmínil, že rozhodnutí o demolici výdechu respektuje. „Pokud je to zařízení z technického hlediska nepotřebné a nový projekt úpravy náměstí s ním nepočítá,“ uvedl.

Ve hře byl rovněž přesun výdechu na jiné místo. Objekt by se ale musel podříznout a následný transport by přinesl jisté komplikace. „Ukázalo se, že přesun takto těžkého a velikého monolitu je prakticky nemožný. Také kvůli zreznutí železných armatur a degradaci železobetonu hrozilo dělení objektu,“ popsal starosta Vronský.

Nový výdech má mít více kompaktnější rozměry. Navíc znečištěný vzduch už bude proudit nahoru místo do stran. Tím tedy bude vyřešen hlavní problém původního výdechu.

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad probíhá od začátku letošního roku. Podle starosty Prahy 3 jdou zatím práce dle stanoveného harmonogramu. Rekonstrukce má vyjít na zhruba 477,8 milionu korun včetně DPH. Většina prací má být hotová už v roce 2026.