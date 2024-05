Cihla už na hlavu nespadne, kolem nádraží Vyšehrad se dá po letech projít

Budova bývalého nádraží byla dlouhou dobu z bezpečnostních důvodů obehnána zábranami. Kvůli havarijnímu stavu totiž hrozilo, že z ní každou chvíli spadne kus cihly nebo omítky. Vysoké bariéry od začátku minulého roku obepínaly prostor až k silnici, nyní už mohou na chodník před nádražím chodci. Bezpečnostní zábrany přiléhají těsně k budově, na které je momentálně plachta. Na ní je vyobrazené nádraží už po opravě.

„Když se nám po spletitých jednáních podařilo budovu odkoupit od předchozího vlastníka, bylo to takzvaně za pět minut dvanáct,“ vysvětlil pro iDNES.cz Milorad Miško Mišković, spoluzakladatel developerské společnosti Karlin Port Real Estate, proč okamžitě zahájili zabezpečovací práce na budově.

Vizualizace nádraží Vyšehrad

„Nyní je na budově ochranná plachta a okolo lešení, takže chodci jsou již v bezpečí. Proto se mohl prostor před budovou, včetně chodníku, znovu uvolnit. Když to tedy shrnu, současná fáze je o zajištění bezpečnosti a přípravě postupů, které zachovají historické hodnoty stavby,“ popsal developer plány s bývalým nádražím.

Secesní budovu chce kompletně zrekonstruovat a v její těsné blízkosti vystavět bytové domy. Během letošního roku chce firma také získat stavební povolení a na konci roku začít stavět.

„Pokud se stane realitou naše přání, aby změna stavebního povolení byla vyřešena do konce léta, mohli bychom v říjnu vyhlásit tendr na stavební firmu. Do konce roku po výběrovém řízení chceme začít stavět. To znamená zahájit rekonstrukci a výstavbu obou nových objektů,“ uvedl Mišković v dubnu pro MF DNES.

V místě má vzniknout přibližně 170 malých bytů a ateliérů, většina z nich bude mít do 25 metrů čtverečních. Rekonstrukce ale zároveň počítá se zachováním původní podoby domu. Koncept takzvaných mikrobytů nabídne obyvatelům řadu služeb, například sdílené prostory jako prádelnu, tělocvičnu nebo společenskou místnost.

Vedle nádražní budovy vzniknou dvě novostavby, které budou s bývalým nádražím propojené prosklenou pasáží. V podzemí vybudují garáže a také prostory pro maloobchod. Developer odhadl náklady na přestavbu na 700 milionů.

Krásná budova nádraží Vyšehrad vznikla na začátku 20. století, provoz nádraží byl zastaven v roce 1960, poté na místě fungovala výhybna. Až do roku 2007 vlastnily nemovitost České dráhy. Od roku 2000 je kulturní památkou.

Firma Karlin Port Real Estate získala budovu na počátku letošního roku od oficiálně neznámého majitele. Ten ji vlastnil přes firmu registrovanou na Kypru.