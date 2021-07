Povedené rekonstrukce památkových budov soutěží o cenu odborníků

Největším administrativním objektem v hlavním městě bývala budova v Bubenské ulici, v níž sídlily Elektrické podniky. Dominanta Holešovic v posledních letech chátrala, zachránila ji až nedávná zdařilá obnova.

O cenu NPÚ z Prahy kromě tohoto fukcionalistického klenotu soutěží ještě méně známá a drobnější, nicméně zajímavá renovace historického železářského krámu z konce 30. let 20. století firmy Koula a syn v Dušní ulici na Starém Městě.

Renovace památkových budov v Praze přitom v poslední době nezřídka vzbuzuje vlnu nevole mezi ochranáři památek. Neplatí to však o obnově objektu Elektrických podniků. „V tomto případě šlo o náročnou úpravu, která se z hlediska památkové ochrany povedla,“ uvedl ředitel pražského územního odborného pracoviště NPÚ Jaroslav Podliska.

Komplex Elektrických podniků se proměnil v moderní administrativní centrum s kancelářemi o rozloze takřka 20 tisíc metrů čtverečních. „Všechny jiné způsoby využití by znamenaly daleko větší zásah do budovy,“ řekl architekt Marek Tichý z ateliéru TaK, který se stal autorem projektu.



Proslulé kachle

Rozsáhlé rekonstrukci předcházela dlouholetá systematická příprava včetně stavebně technického a tepelně izolačního průzkumu. V rámci renovace ikonický krémově bílý keramický obklad fasád nahradila věrná replika. „Vybrané partie s původním obkladem byly zachovány ve vnitřních dvorech. V interiéru došlo k částečným dispozičním úpravám, ale základní řešení zůstává zřetelné,“ shrnují projektanti.

34 položek – tolik památkově pozitivních počinů se ocitlo v soutěžním osudí. Poblíž Prahy soutěží neorenesanční vila v Tichém údolí v Roztokách. Rezidenci si nechal roku 1897 vystavět Sigmund Theodor Haurowitz, spolumajitel továrního skladu Kosmonoských kartounů a obchodu s rukodělným zbožím.

Postupy a řešení zde použité mohou být podle expertů přínosem a dobrým vzorem pro obnovu srovnatelných objektů památek 20. století. Zvláště unikátního fondu architektury meziválečného období.

Lázně pro zaměstnance

Elektrické podniky pro Prahu zajišťovaly řadu služeb. Organizovaly výrobu a rozvod elektřiny i páry, zároveň provozovaly elektrické dráhy, autobusy a trolejbusy. A kromě toho též obhospodařovaly veřejné osvětlení ve městě. Na přelomu 20. a 30. let pro ně nové sídlo vyprojektovali architekti Adolf Beneš a Josef Kříž. Nejreprezentativnější část objektu představovala centrální dvorana se schodištěm a chodbami, zajišťující přístup ke kancelářím. Zaměstnancům sloužila odpočinková místnost, knihovna, ale také terasy či lázně.

Architekti umístění a dispozici budovy důkladně řešili. „Přeorientovati budovu do tohoto veřejného prostranství bylo tudíž úlohou regulační. Dosaženo toho zcela volnou dispozicí, vyhovující provozně a soustřeďující hmoty ku středu,“ napsal o stavbě architekt Adolf Beneš.



Více než železářství

Někdejší Koulovo železářství v přízemí činžovního domu na rohu Dlouhé ulice s novobarokními a secesními prvky z přelomu 19. a 20. století představuje další obnovenou památku, nominovanou na ocenění v aktuálním ročníku soutěže Patromonium pro futuro.

Regály, sklady či kanceláře firmy Koula pocházely z roku 1937. „Dobře zachovaný původní interiér sloužil svému účelu, a to až do počátku 21. století téměř beze změn,“ uvádí nominace. Někdejší obchod poté několik let neměl využití a nedostatek údržby se také projevil na jeho stárnutí.

Provozovna někdejšího železářství firmy „Koula a syn“ prošla na přelomu let 2019 a 2020, více než tři čtvrtě století od svého zřízení, celkovou obnovou. Nový nájemce, vinařská firma, vzal na sebe celkové náklady za projektové a stavební práce. Intaktně dochovaný interiér obchodu, který tvoří jádro památkové hodnoty objektu, se podařilo rehabilitovat a začlenit do koncepce nové prodejny.

Během rekonstrukce prošel restaurací veškerý mobiliář. Některé prvky projekt přemístil, zachoval však autenticitu celého místa. Zůstalo například torzo původního nákladního výtahu i originální litinové schodiště. Během záchranných prací došlo i na obnovu detailů nespadajících pod památkovou ochranu. Majitel staré železářství adaptoval na vinotéku a banku vín.

Do soutěže Patrimonium pro futuro územní odborná pracoviště NPÚ aktuálně nominovala 34 pozitivních počinů. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů. „Veřejnost rozhoduje o vítězi ocenění Památky děkují napříč všemi kategoriemi, hlasovat lze však pouze jednou,“ uvedla Jana Hartmanová z NPÚ.