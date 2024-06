Praha odvolala ředitele DDM. Ignoruje nové postupy, vysvětluje naštvaným rodičům

Pražští radní vyhlásili konkurz kvůli jeho končícímu funkčnímu období, které je na šest let.

Rybárika nevybrali kvůli nesouladu se zájmy zřizovatele. V pondělí do jeho funkce radní dočasně jmenovali Libora Bezděka z DDM v Karlíně a na podzim bude vypsán nový konkurz.

„Petici nám smetli ze stolu, protože byl odvolaný podle zákona, končilo mu funkční období. My jsme chtěli dokázat, že se to hodnocení nezakládá na pravdě. Pan ředitel je už šestnáct let ve funkci. V roce 2005 tady bylo 932 dětí, teď je jich přes tři tisíce. Měli jsme patnáct táborů, teď jich je sedmdesát pět. Roční obrat v roce 2010 byl 18,8 milionu korun, teď je to 49 milionů,“ říká Liboslav Matoušek, zástupce ředitele ve vinohradském DDM, který je třetí největší z patnácti podobných zařízení v Praze.

Nesoulad se zájmy zřizovatele

Přestože tedy zaměstnanci DDM předpokládali potvrzení stávajícího ředitele ve funkci, magistrát byl jiného názoru. Ředitelka magistrátního odboru školství, mládeže a sportu Lenka Němcová uvedla v důvodové zprávě jako příčinu odvolání nesoulad se zájmy zřizovatele, zejména v oblasti komunikace, a nedostatky v řízení organizace.

Odbor hodnotí osm oblastí, například ekonomické výsledky, řízený rozhovor s řediteli, výsledky provedených kontrolních činností a stížností nebo koncepci dalšího rozvoje školy. Rybárik se podle důvodové zprávy dostal v hodnocení těchto oblastí do třetí, tedy poslední kategorie, kam jsou zařazeni vedoucí pracovníci s nízkou úrovní manažerských schopností, kdy je podle magistrátu řízení organizace převážně zvykové a nereflektuje nové trendy a postupy. Takto ohodnocený ředitel většinou udržuje nastavený systém bez přidané hodnoty, to může mít za následek i závažnější problémy v chodu organizace.

„Považujeme to za velmi nepřiměřené. Reflektujeme nové trendy, například máme interaktivní tabule, tablety do výuky, systém elektronických deníků i kroužky reagující na současnou dobu, například s tématem Minecraftu nebo netradičních sportů,“ komentuje Matoušek.

Řešení petice se za magistrát ujal radní pro školství Antonín Klecanda (STAN), který petentům sdělil, že výsledky považuje za objektivní a nestranné.

„Hodnocení nám ukázalo na ředitelovy klady i zápory, silné a slabé stránky a rozhodli jsme se, stejně jako u některých dalších škol, vyhlásit konkurz. Nemyslím si, že by to bylo nespravedlivé. Má dlouhodobé spory s magistrátem, který je zřizovatelem všech DDM, těch podnětů bylo víc. Kroužky Rybárik vede dobře, o tom žádná,“ komentuje Klecanda.

Nekonkrétní hodnocení

Česká školní inspekce přitom hodnotila při kontrole v lednu 2024 výsledky DDM i samotného ředitele pozitivně. Doporučuje pouze personálně posílit recepci hlavní budovy v nejvytíženějších odpoledních hodinách. „Rozhodnutí je plně v kompetenci zřizovatele a magistrát má ze zákona právo ředitele odvolat, jakmile mu skončí šestileté funkční období,“ říká mluvčí České školní inspekce Karel Kovář.

Podle vedení DDM hodnocení neodpovídá realitě, výsledkům DDM ani zmíněným inspekčním zprávám.

„Budu se snažit udělat všechno pro to, aby bylo odvolání zrušeno. Nikdo mi nebyl schopný říct, jaký bych měl mít nesoulad v oblasti komunikace. Uznávám, že tam bylo šest závad u pozdně zveřejněných smluv, ale to není důvod na odvolání. Potvrdilo se to i na středečním jmenování ředitele, kdy Lenka Němcová z odboru školství nebyla schopna zaměstnancům vysvětlit konkrétní důvody, proč mě odvolali,“ říká Rybárik s tím, že navíc organizace loni přijala opatření, aby se nedostatkům ve zveřejňování smluv do budoucna zamezilo a předcházelo.

Na konci května kvůli nespokojenosti s řešením petice hrozilo výpovědí šestadvacet zaměstnanců DDM, kteří chtěli dosáhnout změny hodnocení a pokračování Jána Rybárika ve funkci.

„Lidé si nechtějí přidělávat starosti a výpovědi stáhli. Budeme čekat, co bude dál, líbit si to ale nenecháme,“ dodává za petenty Matoušek.

Podle Klecandy už rozhodnutí ze zákona nelze změnit. „Nedá se ale vyloučit, že pan Rybárik vyhraje konkurz v září nebo v říjnu. Dosadili jsme tam jiného ředitele DDM, abychom měli náhled z jiné stránky, jak to tam vypadá,“ uzavírá Klecanda.