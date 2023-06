VIDEO: Recidivista si povídal se seniory, přitom jim z tašek bral peněženky

12:38

Pražští kriminalisté dopadli čtyřiačtyřicetiletého muže, který podle obvinění okradl dvanáct seniorů. Poté, co si vyhlédl oběť, ji následoval až do domu a obral o peněženku. Za krádeže byl přitom už šestkrát ve vězení, kde strávil celkem 12 let.