Rakovnicko vyhlíží dotace. Jesenice vylepší autokemp, Nové Strašecí školku

Rakovník v tomto roce hospodaří se schodkovým rozpočtem, město má k dispozici 559 milionů korun, přičemž počítá s příjmy 433 milionů. Rozdíl pokryje z přebytků hospodaření z předchozích let a dlouhodobého úvěru.

Rakovničtí skejťáci se letos konečně dočkají nového skateparku za 9,8 milionu korun. „Měl být hotový už loni. V tuzemsku jsou ale jen dvě firmy, které budují betonové skateparky v podobě, kterou máme vyprojektovanou, a ty už neměly volnou kapacitu,“ zdůvodnila zpoždění projektu mluvčí Rakovníka Kateřina Hradilová.

Téměř jistá už je také revitalizace dvora a školní zahrady Mateřské školy V Parku a příprava projektové dokumentace na revitalizaci Husova náměstí, druhého nejdelšího v Česku.

Investice v kraji Vysoké výdaje za energie i stavební materiály, nižší očekávané příjmy ze státního rozpočtu. To jsou překážky, které by mohly brzdit letošní investice ve středočeských sídlech. MF DNES proto v novém seriálu mapuje investiční plány měst v jednotlivých okresech.

„I dalších investic máme v plánu mnoho, některé z nich budeme ale realizovat jen s využitím peněz z dotací. Třeba až na účtu města ‚přistane‘ dotačních zhruba 74 milionů korun na právě dokončovanou stavbu víceúčelového společenského centra. S těmito penězi zatím v rozpočtu nepočítáme, ale až je dostaneme, tak je případně můžeme využít právě na ně,“ uvedla mluvčí a doplnila, že jde například o půdní vestavbu v budově 1. základní školy, kde díky tomu vzniknou nové učebny.

Náklady na tuto akci jsou odhadované na 52 milionů korun. Dalšími plánovanými projekty je rekonstrukce dílen ve 2. základní škole nebo přestavba šaten pozemních hokejistů.

Rovněž Nové Strašecí má letos deficitní rozpočet 170 milionů korun příjmů a 200 milionů výdajů. Po loňské modernizaci sportovní haly a hasičské zbrojnice nebo opravě některých komunikací a parkovišť chystá zdejší radnice další investice do dopravní infrastruktury.

„Týká se to třeba rozšíření parkoviště na Křivoklátském sídlišti. Na poliklinice a školní jídelně bude výkonnější klimatizace za celkem 14 milionů, do oprav střech městských budov nasměrujeme 23 milionů korun,“ vyjmenoval některé z projektů starosta Karel Filip (Naše město).

Od zisku dotací se odvíjí oprava dalších komunikací za 20 milionů korun, nákup automobilové cisterny pro dobrovolné hasiče nebo zahájení přístavby Mateřské školy U Lesíka, kde jsou odhadované náklady 40 milionů korun. Kapacitně už totiž mateřinky ve městě přestávají stačit. Přístavba by zvýšila počet míst o padesát.

V rámci dlouhodobých úspor by letos mohly střechu čistírny odpadních vod doplnit solární panely. Energie z nich pokryje část jejího provozu. Investice by v případě úspěšné žádosti o dotaci měla návratnost pět let.

Jesenice potěší turisty

V Jesenici chtějí vyšší výdaje (96 milionů) než příjmy (70 milionů) krýt také z přebytků hospodaření z předchozích let.

„Máme připraveno několik akcí. Za dva miliony vybudujeme do začátku turistické sezony nové chatičky a opravíme některé zastaralé v městském autokempu. Za pomoci krajské dotace tam vznikne nový grilovací koutek a další vybavení,“ uvedl starosta Jan Polák (za ODS).

Jeseničtí by také rádi opravili místní komunikace ve Smetanově ulici, části Wintrovy ulice a také v ulici Na Hliništi. Pokračovat bude revitalizace okolí bytových domů nedaleko základní školy, část nákladů může v tomto případě rovněž pokrýt krajská dotace.