Radní Prahy 8 odstoupil kvůli podezření z korupce při nákupu dezinfekce

Na aféru před několika dny upozornil zpravodajský web Seznam Zprávy. Podle nej při jednání zástupce firmy Huawei se zástupcem společnosti Xylogen o zakázce na dezinfekci za desítky milionů korun padla věta o provizi 10 až 15 procent pro člověka, kterým měl být Slobodník. Kauzou se zabývá i policie.



„Chci se očistit a dokázat, že jsem s celou věcí neměl nic společného,“ uvedl v rezignačním dopise starostovi Prahy 8 Slobodník. Vinu kategoricky odmítá, podle jeho verze údajný prostředník, který ve věci figuruje, jednal bez jeho vědomí.



Josef Slobodník (ODS).

„V postupu radnice Prahy 8 není nic, co by vedlo k domněnce, že by postupovala nestandardně či s úmyslem vybrat konkrétní firmu. Nic nestandardního jsem nenašel ani v postupu radního Slobodníka. Ten z celé situace vyvodil politickou odpovědnost, ukončil i své členství v ODS,“ uvedl starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).

Na základě žádosti Pirátů bude aféru za dva týdny projednávat také mimořádné zastupitelstvo městské části.



„Žádáme pověření nezávislého auditora s vykonáním hloubkového auditu všech útvarů, které spadají do Slobodníkovy gesce,“ uvedl k žádosti zastupitel Prahy 8 Martin Staněk (Piráti).



Audit podle starosty Prahy 8 proběhne a supervizi nad ním bude mít Jiří Vítek, místostarosta Prahy 8 (Patrioti pro Prahu 8).