Na Radlickou radiálu čeká Praha skoro půl století, vznikají petice pro i proti

„Momentálně čekáme na vydání územního rozhodnutí. Souběžně probíhají majetkoprávní jednání s vlastníky dotčených nemovitostí ohledně výkupu pozemků v záboru stavby,“ vysvětluje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

V pořadí již třetí pokus o získání územního rozhodnutí už ale trvá od roku 2017. Celá stavba začala mezi lety 1976 a 1980, a to čtyřkilometrovým úsekem, dnes známým jako Rozvadovská spojka. Od té doby se nepodařilo dostavět zbytek.

Dva pokusy o získání územního rozhodnutí ztroskotaly na odporu místních a ten poslední vázne ze stejného důvodu. Projekt totiž stále počítá s výrazně odkrytou komunikací, což byl důvod neúspěchu už v minulosti.

Technicky možné to je

Právě z tohoto důvodu ještě předminulý radní pro dopravu Petr Dolínek (SOCDEM) založil pracovní skupinu, která ve spolupráci s občanskými iniciativami a spolky měla projekt zlepšit. Skrze ni vznikla v loňském roce technická studie, která potvrzuje proveditelnost některých změn v rámci projektu.

5. března 2019

„Jedná se o pět zásadních opatření, která ten projekt posouvají blíže k současnému pojetí velkých dopravních staveb na území města,“ vysvětluje bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), za jehož úřadování technická studie vznikla. Dodává ale, že se jedná pouze o prověření, zda je to technicky možné, nikoliv jak nákladné by případné změny byly.

Z východní strany je první prověřovanou úpravou spojení tunelů Jinonice a Butovice, které jsou v původním plánu zakresleny jako dvě samostatné stavby. Odkrytá část mezi oběma tunely by přitom měla vést kolem zdejší základní školy.

Kudy by měla vést Radlická radiála

Opatření zahrnují také úpravy kolem metra Jinonice tak, aby zde mohla v budoucnu vzniknout zástavba a zároveň aby sem bylo možné protáhnout tramvajovou trať. Projekt v původní podobě počítá také s okružní mimoúrovňovou křižovatkou u stanice metra Nové Butovice, která má stát na estakádě. Zde studie navrhuje snést křižovatku na zem.

Nejvíce diskutovanou změnou je případné zahloubení radiály v místech kolem čtvrti Botanica. Minimálně by se jednalo o nejdražší úpravu projektu. Část nákladů by se nicméně podle Scheinherra mohla městu vrátit díky tomu, že by nad tunelem vznikly stavební pozemky. Nakonec technická studie rovněž počítá s proměnou Radlické ulice na plnohodnotnou městskou třídu.

Petice pro i proti

„V současnosti máme zpracované tři studie změn radiály pro oblast Nových Butovic a Jinonic. Tyto studie budou zpracovány do jednotného materiálu včetně manažerského vyhodnocení ekonomické a procesní stránky změn oproti verzi z roku 2017. Materiál bude následně předložen k diskusi členům rady a náměstkovi pro dopravu Zdeňku Hřibovi k rozhodnutí, jaké změny v dalších stupních přípravy implementovat,“ informuje mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.

Podle informací redakce MF DNES by se změny měly projednávat na magistrátu v září a do konce roku by měl být hotov finální dokument. S blížícím se datem konečného rozhodnutí se znovu aktivizovali místní obyvatelé. Kromě spolku Jinonice, který dlouhodobě usiluje o zakrytí radiály, připravila petici občanská iniciativa obyvatel dotčených čtvrtí.

„Naším záměrem není projekt brzdit, ale prosadit variantu zakryté radiály bez nadzemní estakády, ověřenou existující technickou studií minimalizující negativní dopady na obyvatele Prahy 5 a 13. Změny je nutné zapracovat do probíhajícího územního řízení. Jinak totiž okolí Radlické radiály nemá garanci, že k úpravám projektu v budoucnu opravdu dojde,“ říká Michal Janků, člen výboru petice Za zakrytí Radlické radiály v úseku Nové Butovice, Botanica, Jinonice a Staré Butovice.

Naproti tomu také vznikla petice, která naopak požaduje dostavbu co nejrychleji. „Chci chodit podél Radlické ulice a nebát se toho, že mě tam zajede auto. Každá varianta Radlické radiály přinese zlepšení stávající situace,“ řekl člen petičního výboru Miloš Středa při představovaní petice Za Radlickou radiálu zastupitelům Prahy 5.