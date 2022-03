Ptáky sčítal rekordní počet Středočechů, krmítka sledovalo sedm tisíc lidí

Sčítání na krmítkách patří k největším projektům takzvané občanské vědy. A veřejnost na žádost o spolupráci slyší. Téměř sedm tisíc účastníků se ve středních Čechách krátce po Novém roce hodinu věnovalo sledování ptactva. V parcích či na vlastních zahradách si zapisovali počty okřídlených hostů.

Před rokem se v kraji do akce zapojilo o více než tisícovku lidí méně. I vzhledem k vysoké účasti museli odborníci věnovat sebraným datům více času, než původně předpokládali. Na rozdíl od předchozích let čísla přibývala postupně a do poloviny února šlo jen o průběžné statistiky.

Nyní už mají vědci pozorování zpracované. Nejen řečí čísel, ale také co do četnosti jednotlivých druhů.

Zájem o pomoc specialistům na život ptactva měl ohlas nejen v kraji. Celorepublikově se zapojilo 35 tisíc lidí. „Pomocí dlouhodobého projektu občanské vědy ornitologové ve spolupráci s velkým množstvím dobrovolníků zjistí, kteří ptáci u nás v zimě ubývají či přibývají. Letos účastníci pozorovali celkem 707 133 ptáků,“ konstatovala Alena Jechumtál Skálová z ČSO, koordinátorka Ptačí hodinky.

141 887 ptáků pozorovali lidé ve Středočeském kraji při letošním sčítání.

Mezi nejčastěji sledovanými druhy jsou sýkora koňadra, vrabec polní, vrabec domácí a sýkora modřinka. Platí to tak i ve středočeském měřítku, kde oproti loňskému triumfu vrabce polního dominovala sýkora koňadra. Lidé nahlásili 25 270 pozorovaných jedinců.

Druhou příčku zaujal právě vrabec polní s 21 476 pozorováními a pomyslný bronz patří vrabci domácímu, jehož lidé viděli v 18 274 případech.

„Žebříček nejčastěji zaznamenaných druhů je ale trochu jiný. Vysoká početnost nemusí znamenat, že druh během své hodinky viděla většina účastníků.

Pěkně to lze ilustrovat na příkladu vrabců a modřinek. Zatímco modřinky se ukázaly na 71 procentech krmítek, vrabci navštívili zhruba 40 procent krmítek. Když už se však vrabci objevili, přilétli průměrně v mnohem větším hejnu, takže ve výsledku početně předběhli modřinky,“ vysvětluje Alena Jechumtál Skálová.

V porovnání s loňskem na krmítka letos přilétlo více lesních druhů. Především strakapoudi, sojky, brhlíci, hýlové či dlasci. Z ptáků pozorovaných i v městské zástavbě lidé častěji než jindy hlásili návštěvu kosa černého. Zatímco v roce 2020 dorazili na 50 procent krmítek, nyní už na 66 procent.

Pozor na přikrmování

Zajímavé informace poskytuje kromě samotného sčítání i přehled lokalit výskytu. Jsou zaznamenané v interaktivní mapě. „U některých druhů je jasně vidět, kde se nejvíce vyskytují. Například straka je početnější v západní části republiky. To jsou poznatky, o nichž doposud nikdo neměl tušení,“ upozornil ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

30 ptáků v průměru přiletělo v kraji na jedno krmítko.

Ne vždy totiž byli amatérští pozorovatelé úspěšní. Na necelá dvě procenta krmítek nepřilétli během 60 minut žádní ptáci. „I taková pozorování jsou velmi cenná, protože nám pomáhají zjistit, kde ptáci naopak chybějí,“ říká Jechumtál Skálová.

Ornitologové dobrovolnický zájem vítají, včetně zimního přikrmování ptáků. Jakmile se ovšem více oteplí, což lze čekat už před polovinou března, je vhodné jej ukončit. „Teploty by již neměly klesat pod nulu a ptáci si dokážou vhodnou potravu nalézt v přírodě sami. V teplém počasí se zároveň snáze šíří ptačí choroba trichomonóza,“ upozorňuje za ČSO Dita Hořáková.

Sčítání ptáků a další projekty Ptačí hodinku neboli sčítání ptáků na krmítkách ČSO poprvé vyhlásila v lednu 2019. Akce je vhodná pro každého, i bez předchozích zkušeností s ornitologií. Vědci sebraná data porovnávají a plánují je využít v dlouhodobějším výzkumu.

Podobným programem je Hnízdění čápů bílých. Každé jaro lidé jejich přílet na hnízda zaznamenávají na čapím webu cap.birdlife.cz.

Jednotlivci, ale také skautské skupiny či školní třídy mohou využít rovněž akci Jaro ožívá. Mezinárodní program na webu Spring Alive slouží ke sledování příletu vlaštovek, kukaček, čápů, vlh a rorýsů.

Více informací o veřejných projektech na www.birdlife.cz

Za ptáky však milovníci přírody vyrážejí už nyní. Například Přírodovědný spolek Dobříš pořádá v pátek vycházku za sovami do okolí chatové osady Brodce. Blíží se i pozorování návratu čápů z teplých krajin.

Dobrovolníci mohou ornitologům opět pomoci s monitoringem 6. až 8. ledna 2023.