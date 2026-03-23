„Denní stacionáře jsou systém péče, který může předcházet rozvoji závažnosti duševního onemocnění a předejít tak hospitalizaci, nebo naopak může navázat na hospitalizační péči, kdy pacient byl vytržen z rodinného prostředí a musí nacházet cestu do původního stavu, což nelze udělat skokově, ale postupným zapojováním a zatěžováním toho jedince,“ přiblížil smysl stacionární péče Martin Anders, přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.
Nové prostory jsou na stropech vybavené speciálním osvětlením podle ministerstvem zdravotnictví čerstvě schválené metodiky fototerapie plnospektrálním světlem.
Léčené diagnózy
„Nechali jsme jím vybavit všechny místnosti, kde se budou pacienti vyskytovat, protože věříme, a už máme zkušenosti z předchozích provizorních prostor, že i duševní zdraví reaguje na to, v jaké světelné kvalitě se člověk nachází,“ vysvětlil přednosta.
Nově zrekonstruovaná budova je koncipovaná pro 50 až 60 pacientů, což zhruba odpovídá stávající kapacitě dosavadních stacionářů. Ty jsou tři.
Denní stacionář Karlov pro dospělé, který pojme 20 až 25 pacientů. Denní stacionář pro adolescenty od 14 do 19 let a denní stacionář pro pacienty s poruchami příjmu potravy, oba pro asi 15 až 20 pacientů. Ti se do budovy přestěhují po Velikonocích, hlásit se mohou i noví zájemci.
Léčba na míru
Léčebný program pro pacienty zůstane komplexní, strukturovaný, ucelený. „Podstatou a základem léčby je psychoterapie, a to poskytovaná buď individuální formou, nebo skupinově, ať už rodinám, či samotným klientům,“ přiblížila Eva Kitzlerová, primářka Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.
„Ucelenost a komplexnost zajišťují a budou zajišťovat i zde multidisciplinární týmy odborníků, tedy lékaři, psychiatři, psychologové, sociální pracovníci, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, nově budeme mít adiktologa. Tyto týmy poskytují vysoce personalizovanou péči šitou na míru individuálním potřebám každého pacienta,“ shrnula primářka.
Péči ve stacionáři přitom hradí zdravotní pojišťovny, pouze vyjma stravy, přičemž maximální délka pojišťovnou hrazeného pobytu je 84 dní, tedy zhruba tři měsíce. Tato doba odpovídá podle Kitzlerové délce léčby v popsaných strukturovaných programech. Pokud ovšem pacient potřebuje pobyt delší, lze podle primářky o prodloužení žádat revizního lékaře pojišťovny.
Pomůžou i dva psi
Pacienty čekají různé formy terapií, muzikoterapie, kdy poslouchají hudbu v příjemném prostředí na podsedácích, koučink, canisterapie, což je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na člověka za pomoci speciálně vycvičených psů, kteří jsou zde k dispozici dva, arteterapie, což je léčebná metoda kreslením, malováním či modelováním, dále ergoterapie – léčba prací či smysluplnou aktivitou, kulinoterapie ve cvičné kuchyni, což je doplňková terapeutická metoda, která využívá vaření, a také pohybové aktivity, jako například jóga.
Děti se budou doučovat v připravené učebně tu látku, kterou by braly ve škole, s níž se vyučující pracovníci spojí.
Potenciální pacienti se nejprve objednají k indikačnímu vstupnímu pohovoru s lékařem, který je vyšetří a zhodnotí, jestli je pro ně stacionární léčba vhodná.
„Podstatné je, aby by byl pacient ve stabilizovaném psychickém stavu, měl motivaci k léčbě a byl schopen docházky, protože jde o systém, kdy se ráno přichází, odpoledne odchází a spí se doma,“ poukázala Kitzlerová na podmínku a současně zásadní výhodu stacionární péče, kdy pacient není vytržen z přirozeného prostředí.
Doporučení psychologa k přijetí do péče je výhodou, ne však podmínkou. Na pohovor se čeká pár dní, na příjem pak dva týdny až dva a půl měsíce.