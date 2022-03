V Průhonicích otevírá Paloma v novém. Láká na americkou šéfkuchařku

Kuchyni Palomy nově povede francouzská Američanka. Alexia Falconová měla téměř 14 let vlastní restauraci ve státě New York, poté se přestěhovala zpět do Paříže, kde získala pro restauraci Pomze ocenění BIB Gourmand i Gault & Millau. Vařila ale také v České republice. Působila jako šéfkuchařka restaurace Circle Line, která byla v roce 1997 průvodcem Gurmán dokonce vyhlášena nejlepší českou restaurací.

„Když se objevila možnost vrátit se do České republiky, a navíc jako součást nového projektu Palomy, nebylo moc o čem přemýšlet. Nový koncept nám dopřává uvolněnější atmosféru a více nám rozvazuje ruce, což jednoznačně vnímám jako změnu k lepšímu,“ říká Falconová. Paloma si dál bude zakládat především na surovinách. Návštěvníkům chce nabízet ty nejkvalitnější z Česka i Francie.

„Rozhodně nechceme a nepůjdeme dolů s kvalitou nejlepších českých a importovaných francouzských surovin a i nadále se chceme opírat o prvotřídní obsluhu našich hostů. Na tom Paloma vždy stála a tak by to mělo i zůstat,“ dodává šéfkuchařka Falconová

Hostům bude nově k dispozici 48 míst uvnitř restaurace a dalších 12 na zahrádce.