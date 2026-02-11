Správa železnic ukázala, jak by mohl vypadat provizorní most na Výtoni

„Z důvodu havarijního stavu konstrukce je provoz mostu na Výtoni výrazně omezen. V jednom okamžiku po něm může projíždět pouze jediný vlak, a to rychlostí maximálně 20 km/h. Tato i další přijatá opatření snižují kapacitu mostu, prodlužují jízdní doby a neumožňují další rozvoj linek městské železnice,“ uvedla mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.
Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej
Zatímco letos je naplánována oprava styčníků mostu, která je nezbytná pro zachování provozu, aktivně se komunikuje i o opravě současné konstrukce, o jejímž osudu rozhodl v září tehdejší ministr dopravy Martin Kupka.
Práce by zřejmě zahrnovala přemístění dosavadní konstrukce a její nahrazení mostním provizoriem, tak aby alespoň část železniční dopravy byla zanechána.
Podle serveru zdopravy.cz má jít o jednokolejnou ocelovou konstrukci, která by se mohla začít stavět v létě roku 2028. To koresponduje s dokončením přesunu inženýrských sítí pod dno řeky, tak aby se vůbec mohla konstrukce přesunout.
Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium
Zatím však jde pouze o prvotní návrh, který nejdříve čeká projednání s příslušnými ministerstvy dopravy a kultury. Projekt se tak může dočkat mnoha změn.
„Možnost vybudování mostního provizoria aktuálně projednáváme se Státním fondem hmotných rezerv,“ doplnila mluvčí SŽ.
Původní železniční most na Výtoni zprovoznili v roce 1872. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil most, který se klene přes Vltavu dosud. Slouží vlakům, ale díky lávkám pro pěší i chodcům. Podle odborníků je významnou technickou kulturní památkou a jeho nýtovaná konstrukce je památkově chráněná. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě už několik let výrazně omezen.