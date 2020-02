Aktivisté obsadili pražský byt majitele z Izraele, ukázali na problém Airbnb

Anketa mezi poslanci zvolenými za hlavní město Praha Jak vidíte řešení problémů s Airbnb? Mají vaši mimopražští kolegové pro problematiku pochopení?

Petr Dolínek (ČSSD) Oblast krátkodobých pronájmů je rozhodně nutné regulovat. Je ale třeba to udělat způsobem, který bude skutečně funkční, legislativně v pořádku a zajistí vymahatelnost pravidel. Musíme se například vypořádat s tím, že řada lidí pronajímá načerno. Pevně věřím, ze výsledkem naší práce bude komplexní návrh, který bude mít podporu Sněmovny i Prahy či dalších měst. Mimopražští poslanci se určitě na tuto problematiku dívají jinak. Dominik Feri (TOP 09) Pokud jde o řešení nepořádku hluku apod., tak zdaleka nejsou využívány všechny již nyní dostupné nástroje. Ze právních lze uvést, že proti imisím (hluk, otřesy apod.) se lze bránit žalobou z rušené držby. Taková žaloba se navíc projednává ve zrychleném řízení a může přijít velmi rychle vykonatelné rozhodnutí. Marek Benda (ODS) Podpořil jsem změny směřující k posílení práv ostatních vlastníků. Všechny platformy se dostaly úplně někam jinam, než byly původně prognózovány. Asi nelze tyto aktivity zcela zastavit, ale musí se dostat do souladu s ostatními bydlícími i s veřejným právem. Jedná se o problém hlavně Prahy, ostatek republiky ho neřeší. Jan Čižinský (KDU-ČSL) Není normální, že se lidé bojí ve svém domě a že ve vedlejším bytě probíhá neustálá, nikdy nekončící party a člověk se ve svém vlastním domově nevyspí. Jsem pro regulaci a vždy jsem pro ni hlasoval. Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) Řešení cele problematiky sdílených ubytovacích služeb vidím v důslednějším vymáhání dodržování již současných povinnosti, například placení poplatků a daní. Skutečně fungující regulaci lze vymyslet jen velmi těžko, mnohé se dá požadovat od soukromých majitelů bytu jen stěží či naopak lze snadno obejít. Jak problematiku vnímají poslanci z pohledu zda jsou či nejsou z Prahy, nechci hodnotit, mohu mluvit jen za sebe. Jana Černochová (ODS) Pro stanovení jasných podmínek a pravidel pro platformy typu Airbnb rozhodně ruku zvednu, ale pouze pro takové, které budou opravdu k něčemu platné a nebudou pouze výkřikem do tmy, bez možnosti praktické vymahatelnosti ze strany státu, nebo obce, jako byl ten minuly “pokus” ze strany hlavního města Prahy, který bohužel v praxi neřešil absolutně nic a nikomu by nepomohl! Olga Richterová (Piráti) Ve druhém čtení už prošla novela zákona o bytovém spoluvlastnictví. Podnikatel na Airbnb by měl povinnost oznámit počet postelí sousedům a to by se zohlednilo v poplatcích. Toto téma evidentně vnímáme odlišně podle toho, odkud kdo jsme. Klíčové je, aby obce i společenství vlastníků (SVJ) měly větší možnost dohodnout si vlastní přístup.