Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

„Jde o nedoručené zásilky zákazníků různých evropských e-shopů, kteří zadali špatně svou adresu nebo se nějak překlikli a balíček se obchodu vrátil. Než aby byl podle pravidel zlikvidován, pořádá start-upová společnost King Colis takovéhle ‚pop up store‘ akce, kdy dá tomu zboží druhou šanci, akce má tedy i enviromentální část,“ přiblížila Ema Čapková, mediální zástupkyně ze společnosti King Colis v Česku.
V republice jde o čtvrtou takovou akci, v Praze se koná podruhé - loni proběhla v říjnu ve Westfield Černý Most.
Originální Prada i hodiny Rolex
Tisíce balíčků jsou nachystané ve velkých bednách, nalevo standardní, které můžou pocházet z jakéhokoli evropského e-shopu, vpravo označené jako prémiové. „Ty jsou z velkých e-commerceových platforem jako je třeba Amazon, E-bay a podobně. U nich je větší šance, že obsahují cennější věci,“ popsala Čapková.
Má na mysli například elektroniku nebo zlatou cihličku, kterou také při minulé akci v Česku kdosi rozbalil, ale třeba také hodiny Rolex či originální kabelku Prada včetně certifikátu.
Kdy: čtvrtek 5. března – čtvrtek 12. března (včetně)
Otevírací doba: 10:00–20:00
Kde: OC Nový Smíchov v přízemí, před prodejnou Swarovski
Před druhou hodinou, kdy má akce začít, už musí organizátoři dlouhou frontu zájemců o zážitkový nákup stáčet podél oploceného prodejního prostoru, aby příchozí návštěvníci vůbec mohli do obchodního centra vcházet. Zájemci se zatím mají čas zaregistrovat podle instrukcí na bráně.
„Co tam asi tak může být? Stará bela,“ zahlásí procházející žena, která si zároveň sama odpoví. Desítky čekajících ale neodradí.
V Praze kupující při minulém prodeji našli foťák Polaroid nebo bezdrátová sluchátka od Applu. Cena balíčku se stanovuje podle jeho hmotnosti, standardní balíčky jsou za 59 korun na 100 gramů a prémiové za 79.
Ve frontě čekají i rodiny s dětmi, které si touží zkusit štěstí. „Jen do výše tvého kapesného,“ upozorňuje otec dvanáctiletého hocha. Ten redakci iDNES upřesní, že má 500 korun.
„Osahám si to a pak podle pocitu“
Před ním čeká jednasedmdesátiletý Julius, který přijel nakoupit pro celou rodinu. „Vyslali mě, jsou líní, ale zvědaví na to jsou, tak musím koupit pět balíků,“ sdělil redakci. Zatímco opodál stojící žena se domnívá, že celá akce je „boudou na lidi“, on si to nemyslí. „Vím, že hodně lidí z toho, co našli, bylo loni úplně paf,“ okomentoval.
„Samozřejmě, že lidé nacházejí i věci, které nevyužijí nebo pro ně nemají význam, jako třeba když jeden zákazník rozbalil klíčenku s fotkou nějakého páru, co si nechal někdo udělat na míru. Takže tam může být opravdu úplně cokoliv,“ zdůraznila Čapková.
Mladík, který čeká ve frontě mezi prvními, se objevil na loňské akci a s koupí byl podle svých slov velmi spokojený. „Našel jsem uvnitř zástěru se španělskou vlajkou a přitom mám moc rád Španělsko, takže se mi poštěstilo a nosím ji v kuchyni stále,“ svěřil se.
Přidal také tip, jak si najít to pravé: „Osahám si to, ale orientuji se také podle pocitu.“
Na samotný výběr ale mají nakupující jen deset minut a vstupují ve skupinách po deseti lidech.
Konečně se otevírají brány a první desítka smí vstoupit. Mladík pečlivě omakává prémiovou stranu zásilek, zatímco hoch s pětistovkou se nechává navigovat od kamarádů zpoza plotu. „Musíš sáhnout hlouběji!“ radí mu a dodávají, že má také brát tvrdou zásilku a ne měkkou.
Hoch našel cenné kartičky
Celé prohrabávání, váhání a tipování zákazníků sledují a komentují okolo stojící čekající na svou chvíli. Většině z nich nezáleží na tom, za jak dlouho nastane. Juliovi uvnitř je také jedno, kolik peněz tu dnes utratí. Nakonec odešel s účtenkou za necelých pět tisíc korun.
Malý chlapec si odnáší tvrdou krabičku za svou pětistovku a hned ji s kamarády rozbaluje. Po krátkém zápasu s obalem a izolepou nastávají výkřiky radosti a úžasu. „Ne ne! To není možné! Série sběratelských kartiček ze seriálu One piace! To je, kámo, cenná limitka! Stojí hrozně moc!“ Hoši se radují a spokojeně si kartičky dělí. „Hodně se to vyplatilo,“ míní chlapec.
Další desítka lidí vstupuje a ta, která má nakoupeno, je na odchodu. Muž, jenž loni pořídil zástěru, si balíček hodlá rozbalit až doma. „Bylo to moc pěkné, užil jsem si to,“ rozloučil se.