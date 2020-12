Majitel vypálené pizzerie nabízí půl milionu, nevylučuje konkurenční boj

Pobočka pizzerie pod značkou Turba Pizza otevřela v Příbrami na Pražské ulici 17. listopadu. Po dvou týdnech prodeje přes okénko otevřeli díky vládnímu rozvolnění 3. prosince i provozovnu, ale hned ten večer celá vyhořela.



Po místnosti totiž někdo rozlil litry hořlavé látky, kterou pak zapálil. Majitel pizzerie Jan Krejčík společně s jeho podporovateli a majitelem domu dali dohromady odměnu toho, kdo jim pomůže pachatele dopadnout. Z původních 250 tisíc korun částku navýšili na půl milionu.

„Odměna za dopadení pachatele byla právě navýšena na 500 tisíc korun,“napsala firma na Instagramu.

Majitelé vyhořelé pizzerie v Příbrami nabízejí za informace k dopadení pachatelů půlmilionovou odměnu. (16. prosince 2020)

Zatím není jasné, proč někdo pizzerii zapálil, majitel ale nevylučuje konkurenční boj.



„Podle mě nebylo dosud nic, co by nasvědčovalo tomu, že by proti nám byl někdo z místních konkurečních pizzerií, nebo podobného stravování. Z jistých zdrojů se mi ale už doneslo, že mám na to zkreslený pohled. Někteří majitelé jsou prý zoufalí ze současné situace a teď jsme jim do toho ještě přišli my,“ řekl iDNES.cz majitel značky Jan Krejčík.



Tento týden policie zveřejnila kamerový záznam přímo z provozovny, do které 3. prosince po 23. hodině někdo vnikl oknem a po místnosti rozlil hořlavou látku. V plamenech skončila celá provozovna i vozidlo zaparkované ve dvoře. Pachatele se zatím nepodařilo vypátrat.



„Několik osob se nám od včerejšího zveřejnění videa ozvalo s informacemi, které nyní prověřujeme,“ sdělila mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.