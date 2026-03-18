Pavel navštíví Středočeský kraj, prohlédne si FIFA Arénu i Škoda Muzeum

  6:30,  aktualizováno  6:30
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu a ve čtvrtek zavítají na oficiální návštěvu do středních Čech. Na programu prvního dne má Pavel setkání s primátorem Mladé Boleslavi Jiřím Bouškou nebo hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou. Také si prohlédne mladoboleslavské Škoda Muzeum a navštíví zříceninu hrad Zvířetice.

Pavel dvoudenní program zahájí debatou se starosty v Mladé Boleslavi a schůzkou s primátorem města Jiřím Bouškou ( ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav). Zúčastní se také představení fotbalového projektu FIFA Aréna. Informovala o tom odbor komunikace prezidentské kanceláře.

Ve středu poobědvá s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou (STAN). Po prohlídce zříceniny hradu Zvířetice den zakončí v Nymburce, kde se setká s vedením města a bude debatovat s občany.

Další den v Rakovníku navštíví prapor podpory nasaditelných sil, který poskytuje logistickou podporu armádám NATO. Zbytek čtvrtečního programu se poté zaměří především na zemědělství a péči o krajinu.

8 fotografií

Na programu má prezident prohlídku ekologického projektu Netovická stráň na okraji Slaného, oběd se zemědělci nebo návštěvu České zahradnické akademie v Mělníku.

Pavel naposledy oficiálně navštívil Středočeský kraj na začátku března 2024. Tehdy se podíval například do sklárny Kavalierglass, debatoval se žáky základní školy ve Psárech a prošel se po Kersku. Program navazuje na oficiální návštěvu Prahy, kterou prezident podnikl před měsícem.

Autoři: ,