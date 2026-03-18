Pavel navštíví Středočeský kraj, prohlédne si FIFA Arénu i Škoda Muzeum

Pavel dvoudenní program zahájí debatou se starosty v Mladé Boleslavi a schůzkou s primátorem města Jiřím Bouškou ( ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav). Zúčastní se také představení fotbalového projektu FIFA Aréna. Informovala o tom odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Olympiáda v Česku by nyní neměla smysl, vymezil se Pavel vůči Šťastného úvaze
Ve středu poobědvá s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou (STAN). Po prohlídce zříceniny hradu Zvířetice den zakončí v Nymburce, kde se setká s vedením města a bude debatovat s občany.
Další den v Rakovníku navštíví prapor podpory nasaditelných sil, který poskytuje logistickou podporu armádám NATO. Zbytek čtvrtečního programu se poté zaměří především na zemědělství a péči o krajinu.
Na programu má prezident prohlídku ekologického projektu Netovická stráň na okraji Slaného, oběd se zemědělci nebo návštěvu České zahradnické akademie v Mělníku.
Dám si se šípkovou. Pavel zakončil návštěvu Středočeského kraje v Kersku
Pavel naposledy oficiálně navštívil Středočeský kraj na začátku března 2024. Tehdy se podíval například do sklárny Kavalierglass, debatoval se žáky základní školy ve Psárech a prošel se po Kersku. Program navazuje na oficiální návštěvu Prahy, kterou prezident podnikl před měsícem.